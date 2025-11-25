Gobierno de Aragón y Ayuntamiento de Zaragoza piden usar la mascarilla en espacios cerrados ante la epidemia de gripe

Una sanitaria con mascarilla. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza han hecho un llamamiento al uso de la mascarilla en centros sociosanitarios y espacios cerrados de la ciudad para reducir la incidencia de la gripe, que ha superado ya el umbral de epidemia en la provincia, con 76,1 casos por cada 100.000 habitantes.

Para ello, ambas instituciones han informado de que han puesto en marcha un operativo para depositar mascarillas en centros sociosanitarios y en la red de transporte público con el objetivo de proteger a la población y reducir la incidencia de la gripe en la capital aragonesa, una vez comprobada su eficacia.

Ante esta situación, el Consistorio zaragozano ha decidido distribuir mascarillas a los usuarios del Albergue Municipal, de la Casa de Amparo, de las Casas de Acogida y en los Centros de Convivencia para Mayores.

Asimismo, personal de Protección Civil y Voluntarios de Zaragoza van a repartir de forma gratuita y preventiva mascarillas en paradas de tranvía y bus urbano, así como en los accesos a los principales hospitales de la capital. En paralelo, el servicio de teleasistencia ofrecerá recomendaciones a los usuarios.

AUMENTO DEL NIVEL DE RIESGO EN ZARAGOZA

El nivel de riesgo se ha elevado del 1 al 2 en la provincia de Zaragoza, lo que supone intensificar las recomendaciones y publicar este miércoles en el Boletín Oficial de Aragón una Orden del consejero de Sanidad, José Luis Bancalero Flores, que se refiere especialmente al uso de las mascarillas.

La orden va a entrar en vigor en la provincia de Zaragoza de forma inmediata, mientras que en las provincias de Huesca y Teruel será de aplicación cuando se supere el umbral epidémico.

Esta orden establece la máxima recomendación y contempla la posible obligatoriedad del uso de la mascarilla a los profesionales que prestan servicios en los centros sanitarios, sociosanitarios y centros de servicios sociales especializados, durante cualquier actividad que suponga atención directa a la ciudadanía, como medida de autoprotección y para evitar contagios, si la dirección de estos centros así lo considera.

Esta decisión se tomará teniendo en cuenta la evaluación de riesgo, plan específico de actuación o plan de contingencia de estos establecimientos y centros.

Del mismo modo, establece como altamente recomendable el uso de la mascarilla al resto de profesionales de estos centros en el ejercicio de cualquier otra actividad que no suponga atención directa a la ciudadanía y se desarrolle en esos centros, así como a pacientes y usuarios.

También se establece como altamente recomendable el uso de mascarilla para la ciudadanía como medida de protección en el acceso a los centros sanitarios, sociosanitarios y centros de servicios sociales especializados, así como en espacios interiores con aglomeraciones de personas.

Se recuerda, asimismo, que no está recomendado el uso de mascarilla en menores de 6 años de edad.

LA MEJOR PREVENCIÓN ES LA VACUNACIÓN

Además del uso de mascarilla, las autoridades sanitarias recuerdan que la mejor herramienta para prevenir la gripe es la vacunación. Por eso, este fin de semana se habilita la vacunación contra la gripe y la covid sin cita previa en el Hospital Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza. Tendrán lugar el sábado y el domingo, de 09.00 a 19.00 horas, y están dirigidas a población diana.

Según los últimos datos disponibles, correspondientes a la semana del 17 al 23 de noviembre, se han registrado en la Comunidad Autónoma 63,4 casos de gripe por cada 100.000 habitantes, cuando el umbral epidémico está fijado en 59,6 casos. La semana anterior, del 10 al 16 de noviembre, la incidencia fue de 40,63 casos por 100.000.

Este año, se ha adelantado la declaración de la epidemia en Aragón, con especial incidencia en la provincia de Zaragoza y, sobre todo, en la ciudad de Zaragoza.

Por provincias, la incidencia está en estos momentos en 76,1 casos de gripe por cada 100.000 habitantes en Zaragoza; 30,7 en Teruel; y 28,9 por 100.000 en Huesca.

La pasada temporada de gripe 2024-2025 Aragón registró el umbral de epidemia en el mes de enero. Lo que sucede este año está en consonancia con lo que ocurren las Comunidades Autónomas del norte de España y en otros países de Europa.

Por este motivo, el Centro Europeo de Control de Enfermedades ha recomendado este año efectuar la vacunación lo antes posible por el adelanto de la situación de epidemia y por la presencia de la nueva cepa subclado K del virus de la gripe A (H3N2), que podría provocar un cuadro peor que en años anteriores.