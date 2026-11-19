Archivo - Bomberos forestales de SARGA. - GOBIERNO DE ARAGÓN. - Archivo

ZARAGOZA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón y los representantes sindicales de las brigadas forestales de SARGA han alcanzado esta madrugada un acuerdo en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) para poner fin al conflicto laboral abierto y avanzar en la reorganización del operativo INFOAR.

El pacto se ha cerrado a las 04.15 horas de la madrugada de este jueves, tras casi 20 horas de negociación, iniciada a las 09.00 horas del miércoles, según han informado desde el Gobierno de Aragón.

El acuerdo contempla la desconvocatoria de la huelga a partir de las 00.00 horas de este 20 de noviembre y entre las principales medidas pactadas figura la conversión de un número estimado de 37 brigadas forestales simples en brigadas dobles, así como la simplificación de los horarios de las brigadas helitransportadas.

También la incorporación de 15 conductores adicionales de autobomba durante cinco meses del periodo de máxima activación y mejoras en las condiciones laborales y operativas de los profesionales.

Además, incluye los compromisos alcanzados en el preacuerdo del pasado 9 de septiembre, entre ellos el incremento salarial del 10% en 2027, una gratificación extraordinaria de 500 euros para el personal que haya participado activamente en la campaña de extinción de incendios de 2026 y la incorporación progresiva de entre 60 y 215 efectivos adicionales, en función de las necesidades técnicas, operativas y económicas del dispositivo.

La directora general de Gestión Forestal, Ana Oliván, ha expresado que se pone fin a casi tres meses de negociación "en los que se han ido acercando posturas" y se ha finalizado adoptando una serie de medidas que suponen, entre otras, la contratación de más de 170 personas y el refuerzo del operativo con cuatro helicópteros y dos aviones anfibios.

"El acuerdo va a someterse a referéndum para la aprobación por las bases de los sindicatos y en su conjunto supone una mejora de las condiciones laborales del operativo de SARGA y, sin duda, en la prestación del servicio", ha apuntado Oliván.