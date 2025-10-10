Gobierno de Aragón carga contra Educación por anunciar la "ocurrencia" de rebajar las ratios sin consenso con las CCAA

Archivo - La consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Tomasa Hernández. - DGA. - Archivo

ZARAGOZA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Cultura y Deporte, Tomasa Hernández, ha recalcado que en Aragón "ya se cumplen" las ratios propuestas por el Ministerio de Educación, FP y Deporte desde 2024. Ha cargado contra la ministra del ramo, Pilar Alegría, por "anunciar una ocurrencia sin consensuarla con las comunidades, sin detallar el coste de la medida y cómo transferirá el dinero".

La propuesta llega, ha afirmado Hernández, "sin un plan claro de implementación ni una previsión presupuestaria que garantice su viabilidad". En concreto, el Gobierno central ha propuesto rebajar la ratio de alumnos por clase a un máximo de 22 estudiantes en Educación Primaria, etapa en la que la ratio es actualmente de 25, y a 25 en Educación Secundaria Obligatoria, que ahora es de 30.

Además, ha detallado que la reducción de horas lectivas implica, necesariamente, la contratación de nuevos docentes para cubrir las necesidades del sistema educativo. Sin embargo, el Ministerio de Educación, FP y Deporte "no ha especificado cómo se financiará esta ampliación de plantilla, ni qué recursos se destinarán para ello".

"Resulta preocupante que esta propuesta se haya lanzado sin presentar siquiera el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año 2026, lo que impide conocer si existe respaldo económico para llevarla a cabo", ha cuestionado la consejera autonómica.

Una vez más, ha expresado, "se trata de una ocurrencia de la ministra, aparentemente diseñada para ganarse el favor de los docentes y de los sindicatos, sin ningún tipo de planificación, ni previsión, ni lealtad institucional hacia las comunidades autónomas".

De hecho, Tomasa Hernández ha insistido en que son las comunidades autónomas las que tienen competencias educativas plenas y "no han sido consultadas ni han participado en la elaboración de la propuesta, a pesar de que serán las encargadas de gestionar su aplicación".

En este punto, ha reclamado "mayor transparencia, diálogo institucional y responsabilidad presupuestaria" al Ministerio que lidera Pilar Alegría "antes de avanzar en una reforma que, sin una planificación adecuada, podría generar más problemas que soluciones".

En Aragón, "la reducción de horas ya la teníamos pactada desde el 2024, con un acuerdo histórico que llevaban esperando los docentes 20 años, o sea, que nosotros no estamos mal en ese aspecto", ha concluido.