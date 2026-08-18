El Gobierno de Aragón convoca ayudas por más de un millón de euros para extender las casas de infancia en el medio rural

Archivo - La exconsejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, durante una visita a la casa de infancia de Abiego (Huesca). - GOBIERNO DE ARAGÓN - Archivo

ZARAGOZA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de Aragón (BOA) ha publicado este martes la convocatoria de subvenciones para el desarrollo del servicio de casas de infancia en el medio rural aragonés en 2026, con una cuantía prevista de 1.074.602,08 euros.

"Este es un programa de ayudas a favor de los ayuntamientos, creado en 2024, para la puesta en marcha y mantenimiento del servicio de casas de infancia", ha destacado el vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, quien ha indicado que el objetivo es proporcionar una atención integral y personalizada a niños de 0 a 3 años en el medio rural y que responde a la necesidad de conciliar la vida personal, familiar y laboral de las familias que residen en nuestros pueblos".

Ha agregado que las casas de infancia suponen "una solución adaptada al territorio aragonés" y que "han sido diseñadas para ofrecer un entorno seguro y acogedor", que favorece "el desarrollo integral de los niños de 0 a 3 años" y "responde a las demandas de las familias en el medio rural".

El vicepresidente ha realtado también que estas ayudas "contribuyen a frenar la despoblación en los núcleos rurales y promueven el empleo local".

DOS LÍNEAS

Estas subvenciones se articulan por medio de dos líneas. En primer lugar, se destina a gastos operativos derivados de la prestación del servicio, como los salarios del personal cuidador contratado. Esta línea está financiada con 824.602,08 euros, de los que 674.602,08 corresponden al Gobierno autonómico y 150.000 del Plan Corresponsables del Ministerio de Igualdad.

La segunda línea financia los gastos destinados a inversiones y equipamiento necesario para el funcionamiento de estas casas de infancia y está dotada con 250.000 euros aportados por Gobierno de Aragón.

Los Ayuntamientos interesados deberán disponer de un espacio que garantice las condiciones mínimas de seguridad, salubridad, ventilación e iluminación directa. Del mismo modo, deberán contar con zonas específicas de higiene, alimentación y descanso.

El procedimiento de concesión de estas subvenciones será el de concurrencia competitiva ordinaria, de acuerdo con los principios de publicidad, objetividad, transparencia, igualdad y no discriminación.

En la convocatoria de 2025, las subvenciones para el desarrollo de las Casas de Infancia llegaron a un total de 22 ayuntamientos: Manzanera, Aliaga, Escorihuela, Alfambra, Monforte de Moyuela, Guadalaviar, Linares de Mora, Báguena, Ariño, Frías de Albarracín, Celadas, Villar del Cobo y Fanlo en la provincial de Teruel; San Juan de Plan, El Grado, Ansó, La Sotonera, Berbegal, Gistaín, Abiego, Naval y Fanlo en la de Huesca; y el municipio de Munébrega en la de Zaragoza.

El plazo para presentar las solicitudes es de 15 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación en el BOA, con lo que terminará el próximo 8 de septiembre.

Las solicitudes se deben presentar telemáticamente a través de la sede electrónica de la Administración Pública, mediante el tramitador online del Gobierno de Aragón.