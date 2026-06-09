El Gobierno de Aragón cree que el proyecto de Enel para el Nudo Mudéjar es "claramente insuficiente" para Andorra

La consejera de Economía, Competitividad y Empleo del Gobierno de Aragón, Eva Valle. - CORTES DE ARAGÓN.

ANDORRA (TERUEL), 9 (EUROPA PRESS)

La consejera de Economía, Competitividad y Empleo del Gobierno de Aragón, Eva Valle, ha afirmado que el proyecto de Enel Green Power, seleccionado por el Ministerio para la Transición Energética (MITECO) para el Nudo Mudéjar es "claramente insuficiente" y que la autorización administrativa emitida este martes por el Ministerio "vuelve a perjudicar a la región".

Valle ha señalado que acaba de conocer este martes por los medios de comunicación que el Gobierno de España ha emitido la llamada autorización definitiva que permite iniciar el proyecto del nudo mudéjar.

"Se trata de una autorización que supone una reducción drástica de la inversión en casi un 80% del proyecto que el mismo Ministerio de Transición Ecológica había adjudicado hace casi cuatro años", ha apuntado.

"Se trata, por tanto, de una nueva decisión del Gobierno de España que vuelve a perjudicar a la región, que significa menos inversión, menos empleo y menos oportunidades para la zona, y que refleja, una vez más, la falta de planificación y la falta de visión integral del Gobierno de España, que se inició cuando, hace casi seis años, tomó una decisión puramente ideológica de cierre de la central de Andorra".

"En un momento en el que el Ministerio de Transición Ecológica prácticamente nada más haber llegado a la ministra Rivera, sentenció a este tipo de centrales. Pero además la situación en la que nos encontramos sigue siendo consecuencia de decisiones consecutivas del mismo Ministerio de Transición Ecológica", ha continuado Valle.

Por un lado, "con la selección de un proyecto que claramente ha resultado insuficiente para resolver la situación en la que se encontró la zona y también como consecuencia de la emisión de una declaración de impacto ambiental que había reducido la inversión de forma drástica. El Gobierno de Aragón está trabajando para paliar esta situación".

"Estamos en contacto con ayuntamientos y con agentes sociales de la zona para ir de la mano en la búsqueda de una solución alternativa que palie de alguna manera la situación económica que viven las cuentas mineras turolenses debido a esta consecución de decisiones erróneas y de falta de inversión integral por parte del Gobierno central", ha finalizado.