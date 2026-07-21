El Gobierno de Aragón culmina la EDAR de Aguaviva y da un paso clave para renovar el saneamiento en Teruel

Visita a la EDAR de Aguaviva este martes. - GOBIERNO DE ARAGÓN

AGUAVIVA (TERUEL), 21 (EUROPA PRESS)

El Departamento de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón, a través del Instituto Aragonés del Agua (IAA), ha puesto este martes en servicio la nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Aguaviva, una infraestructura que mejorará el tratamiento de las aguas residuales del municipio y supone un nuevo avance en el despliegue de las infraestructuras de saneamiento de la provincia de Teruel.

El consejero de Medio Ambiente y Turismo, Luis Biendicho, ha inaugurado este martes la instalación acompañado por el gerente del Instituto Aragonés del Agua (IAA), Luis Estaún, y el alcalde de Aguaviva, Aitor Clemente.

"El Gobierno de Aragón está cumpliendo con hechos. Estamos avanzando en depuración, estamos desbloqueando obras pendientes y estamos anticipándonos en casi una década a las exigencias de la nueva normativa. Para nosotros, la depuración no es una cuestión secundaria. Es salud pública, es calidad ambiental, es protección de nuestros ríos y es también igualdad entre territorios", ha subrayado Luis Biendicho.

Asimismo, el titular de Medio Ambiente y Turismo ha avanzado que "los pequeños municipios tienen derecho a contar con infraestructuras modernas, eficientes y adaptadas a sus necesidades". En este sentido, ha avanzado que se seguirá trabajando desde el Instituto Aragonés del Agua y desde el Departamento de Medio Ambiente y Turismo".

"La tecnología es mixta y creemos que este tipo de depuradora está más adaptada a un pueblo como Aguaviva. Tras mucha colaboración con el IAA el Ayuntamiento se encargó sobre todo de poner a disposición los terrenos y los emisarios de entrada y salida del agua. La pondremos en servicio inmediatamente", ha completado el regidor, Aitor Clemente.

UNA INFRAESTRUCTURA MODERNA

La nueva EDAR ha sido dimensionada para prestar servicio a 1.375 habitantes equivalentes y tratar un caudal de 275 metros cúbicos diarios. La instalación emplea un sistema de humedales artificiales de flujo subsuperficial vertical, una tecnología basada en procesos naturales que combina un primer filtro plantado de flujo vertical no saturado y una segunda etapa de flujo vertical saturado en condiciones anaerobias.

Este modelo, similar al implantado en la cercana localidad de Castelserás, ha demostrado su fiabilidad y destaca por su reducido consumo energético y su bajo coste de explotación, lo que lo convierte en una solución especialmente adecuada para municipios de estas características.

La construcción de la infraestructura fue adjudicada inicialmente en agosto de 2022 por un importe de 977.745,95 euros (IVA incluido). Tras la paralización de las obras en enero de 2024 como consecuencia de la situación financiera de la empresa adjudicataria, el Instituto Aragonés del Agua resolvió el contrato y promovió una nueva licitación para completar las actuaciones pendientes.

El segundo contrato, adjudicado en octubre de 2025, permitió ejecutar la instalación de los equipos, las conducciones de reparto, la plantación de los humedales y la acometida eléctrica, además de incluir la explotación de la depuradora durante sus doce primeros meses de funcionamiento. La inversión definitiva destinada a esta infraestructura asciende a 1.160.028,52 euros, IVA incluido.

La puesta en servicio de la EDAR de Aguaviva supone un nuevo paso en el desarrollo del Plan Especial de Depuración y permite seguir completando la red de infraestructuras de saneamiento de la provincia.

Con esta actuación, únicamente queda pendiente la ejecución de la futura EDAR de Valdealgorfa para completar el saneamiento de todas las aglomeraciones urbanas de más de 1.000 habitantes equivalentes de la provincia de Teruel.