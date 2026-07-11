El Gobierno de Aragón declara la Alerta Rojo Plus para mañana en doce comarcas por riesgo extremo de incendios

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ZARAGOZA 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha declarado la situación de Alerta Rojo Plus para las comarcas de Andorra-Sierra de Arcos, Bajo Aragón, Bajo Aragón-Caspe, Bajo Cinca, Campo de Cariñena, Cinco Villas, La Litera, La Ribagorza, Los Monegros, Matarraña, Ribera Baja del Ebro y Somontano de Barbastro durante todo el día 12 de julio ante la situación de riesgo extremo de incendios forestales prevista para estas zonas.

En la Comarca de La Ribagorza, se excluyen de la declaración de situación de Alerta Rojo Plus los términos municipales de Benasque, Castejón de Sos, Chía, Montanuy, Sahún, Sesué y Villanova.

La medida se adopta mediante una orden conjunta de los Departamentos de Hacienda, Interior y Administración Pública, y de Medio Ambiente y Turismo, al amparo del Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendio Forestal en Aragón (PROCINFO) y del Decreto 22/2026, de 11 de marzo.

En el resto del territorio aragonés que no ha sido mencionado en las zonas de Alerta Rojo Plus, permanecerán vigentes las restricciones por la Alerta Roja.

ACTIVIDADES PROHIBIDAS

Durante la vigencia de la Alerta Rojo Plus queda prohibido encender fuego en cualquier espacio abierto; realizar quemas de rastrojos, pastos permanentes, restos de poda o restos forestales, quedando suspendidas las autorizaciones concedidas para el uso del fuego, así como encender fuego en áreas de descanso de carreteras, zonas recreativas y áreas de acampada.

Tampoco se permite utilizar maquinaria o equipos en montes y zonas rurales que puedan generar chispas, llamas o descargas eléctricas ni ahumadores para la actividad apícola en el medio natural, así como tampoco arrojar colillas, brasas u otros materiales susceptibles de provocar un incendio.

Además, no se permite utilizar material pirotécnico o celebrar espectáculos que incluyan fuego o elementos pirotécnicos, ni celebrar pruebas deportivas o actos públicos en entorno forestal que puedan generar situaciones que favorezcan el inicio de un incendio forestal.-Acceder con vehículos a motor a los montes, salvo para propietarios, actividades profesionales, acceso a núcleos habitados, viviendas aisladas, servicios esenciales o emergencias.

ACTIVIDADES PERMITIDAS

La orden permite el desarrollo de las principales labores agrarias, entre ellas la siembra, el abonado, el riego, la reparación de redes de riego, los tratamientos fitosanitarios, la recolección de frutos, la atención al ganado, la retirada de cadáveres de animales y el transporte de productos agrícolas ya recolectados.

La cosecha y el empacado de cereal podrán realizarse únicamente hasta las 12.00 horas y deberán contar con maquinaria auxiliar dotada de aperos de labranza y con los medios humanos necesarios para actuar de forma inmediata en caso de incendio. Estas limitaciones no se aplicarán en las zonas de regadío modernizado.

Asimismo, podrán llevarse a cabo actuaciones urgentes para el restablecimiento de servicios básicos de suministro de agua, energía o telecomunicaciones, siempre que hayan sido comunicadas previamente al 112 y se desarrollen con las medidas de seguridad adecuadas.

Del mismo modo, se permite el uso de maquinaria y equipos en suelo urbano cuyo funcionamiento genere chispas, deflagración o descargas eléctricas cuando se utilicen a más de 100 metros del terreno forestal o en el interior de edificaciones construidas con materiales no combustibles.

La actividad cinegética también estará permitida siempre que los desplazamientos por el monte se realicen exclusivamente a pie.

El Gobierno de Aragón recuerda la necesidad de extremar la precaución durante esta situación de riesgo extremo y solicita la máxima colaboración ciudadana para evitar cualquier comportamiento que pueda originar un incendio forestal.