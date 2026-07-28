El Gobierno de Aragón declara a la reunión invernal de Arguis como actividad de interés turístico regional

Archivo - Imagen de archivo de la celebración de la reunión invernal de Arguis. - JORGE OLIVAN BLASCO - Archivo

ZARAGOZA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de Aragón (BOA) recoge este martes la declaración de la 'Reunión Invernal de Arguis' como Actividad de Interés Turístico de Aragón.

Este reconocimiento institucional responde a la propuesta de la Dirección General de Turismo y al expediente iniciado por el Ayuntamiento de Arguis, avalado por el informe favorable de la Comarca de la Hoya de Huesca.

La resolución del Ejecutivo autonómico reconoce formalmente la trayectoria ininterrumpida desde 1974 de la concentración motorista más antigua de España. Además, se convierte así en la decimosexta actividad con el distintivo de actividad de interés turístico en Aragón. La primera fue el Descenso del río Cinca en piragua, en 2008. La última en declararse fue hace unos días las Jornadas Micológicas de San Martín de Virgen del Moncayo.

"La propuesta constata que Arguis genera una gran afluencia de visitantes internacionales y actúa como un motor de desarrollo turístico y económico clave durante el mes de diciembre que se extiende de forma integrada y capilar a lo largo de todo el año. Logramos dar cumplimiento al objetivo de desestacionalizar la actividad turística mediante modelos sostenibles y respetuosos, preservando de forma rigurosa nuestras tradiciones culturales", ha destacado la directora general de Turismo y Hostelería en Aragón, María Nogueras.

CAPITAL DEL MOTOTURISMO ESPAÑOL

El distintivo también destaca a Arguis como "Capital del Mototurismo Español" y lo confirma como "lugar de peregrinación", un título ahora oficializado que la prensa especializada lleva décadas utilizando, junto a otros calificativos singulares como el "Camino de Santiago de los motoviajeros".

Arguis es un icono internacional que recibe visitantes a lo largo de todo el año atraídos por la mística del evento y el mítico trazado antiguo de Monrepós.

El evento, que carece de animaciones, espectáculos o ruido visual, reúne anualmente a centenares de motoristas de alto nivel cultural y perfil estrictamente viajero y aventurero llegados desde todos los puntos de Europa, muchos de los cuales asisten en sidecares así como motocicletas históricas y de baja cilindrada, además de motocicletas de aventura.

"Este reconocimiento es un homenaje a decenas de miles de personas. Queremos agradecer al Gobierno de Aragón este sello de distinción. Nos impulsa a seguir protegiendo la esencia de una reunión que nació libre, pura, integrada en la naturaleza, apegada a nuestro patrimonio y como altavoz de nuestra cultura y tradiciones y que hoy es un referente absoluto en toda Europa", ha afianzado el presidente del Moto Club Monrepós, Javier Berna.

"El Gobierno de Aragón demuestra una sensibilidad excepcional hacia el mototurismo auténtico: aquel que ama, comprende, respeta y defiende el entorno que recorre, apostando por la preservación", ha cerrado Berna.

Desde la Federación Internacional de Motociclismo también se ha celebrado la disposición de la Reunión Invernal de Arguis como actividad de interés turístico en Aragón.

"Queremos felicitar a la Reunión Invernal de Arguis por este reconocimiento que pone en valor más de medio siglo de trayectoria y demuestra la importante contribución del motociclismo al desarrollo turístico, económico y social del territorio, así como a la convivencia y unión entre aficionados de diferentes países. La Invernal es un tesoro vivo de la cultura motociclista europea", ha expresado el delegado de la FIM, José María Usón.