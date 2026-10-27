El Gobierno de Aragón destina 203.776 euros a reducir el riesgo de inundación del Barranco de la Muerte

Imagen de archivo del Barranco de la Muerte, en Zaragoza. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón, a través del Departamento de Medio Ambiente y Turismo, ha acordado destinar 203.776 euros a las actuaciones previstas para reducir el riesgo de inundaciones provocadas por el desbordamiento del Barranco de la Muerte, en Zaragoza.

Esta aportación complementa al convenio de colaboración suscrito entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón el 9 de octubre de 2024 y está destinada a financiar parte del movimiento de tierras necesario para la ejecución de un depósito de tormentas en los campos de fútbol situados junto al cementerio de Torrero.

El consejero de Medio Ambiente y Turismo, Luis Biendicho, ha destacado la importancia de avanzar en actuaciones preventivas para reducir los riesgos asociados a las lluvias torrenciales.

"No podemos evitar que se produzcan episodios de lluvias intensas, pero sí trabajar para reducir sus consecuencias. La prioridad es anticiparnos, mejorar la seguridad de los ciudadanos y proteger sus bienes. Para ello es fundamental la colaboración entre administraciones", ha señalado Biendicho.

MEDIDAS PARA REDUCIR EL RIESGO DE INUNDACIÓN

La colaboración entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza responde a la necesidad de impulsar medidas preventivas tras el episodio hidrológico excepcional registrado el 6 de julio de 2023.

Las lluvias torrenciales de aquella jornada superaron la capacidad de evacuación de agua existente y provocaron el desbordamiento del Barranco de la Muerte y de las infraestructuras de drenaje, causando inundaciones y daños materiales en las áreas afectadas.

La aportación económica del Gobierno de Aragón en esta adenda se canalizará a través de ECOCIUDAD, medio propio del Ayuntamiento de Zaragoza encargado de ejecutar las actuaciones.