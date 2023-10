Gobierno de Aragón y DPZ donarán 170.000 euros a Libia tras las inundaciones del pasado septiembre

ZARAGOZA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón y la Diputación de Zaragoza (DPZ) donarán 170.000 euros a Libia tras las inundaciones que sufrió a raíz de la tormenta Daniel, a principios del pasado mes de septiembre. Este jueves se ha reunido el Comité Autonómico de Emergencias de Aragón en la sala de juntas de la Institución Fernando Católico para atender las necesidades urgentes de la población afectada.

El diputado provincial delegado de Cooperación Internacional, Rubén Estévez; la directora general de Inclusión Social y Voluntariado, María Charte; el portavoz de la Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS), Fernando Pérez, y representantes de los ayuntamientos de Zaragoza Y Huesca han formado parte de este comité.

Estévez ha recordado que, según Naciones Unidas, "son más de 6.000 personas fallecidas y más de 10.000 desaparecidos", y ha anunciado que la DPZ aportará 100.000 euros "para ayudar a las organizaciones a nivel internacional a cumplir ese objetivo de ayuda humanitaria".

Por parte del Gobierno de Aragón, la directa general de Inclusión Social y Voluntariado, María Charte, ha comunicado que realizarán una única aportación de "unos 70.000 euros, aproximadamente".

El diputado provincial ha justificado esta "tardanza" al ser Libia un país "complicado" a la hora de cooperar. Estas ayudas se destinarán a mejorar, sobre todo, el saneamiento y el agua. "Nos apoyamos en las organizaciones no gubernamentales de desarrollo que están sobre el terreno", ha declarado el diputado.

Además, el representante de FAS ha incidido en que la emergencia de Libia tiene "un alto grado de complicación" porque se trata de "un Estado fallido", puesto que, además de los dos gobiernos, en cada una de las zonas hay grupos armados y la intervención es "muy complicada". Ha informado de que las grandes agencias, "están centrando sus esfuerzos en poder enterrar dignamente a todas esas personas que prácticamente las devolvió el mar".

COMITÉ DE EMERGENCIAS

En el Comité de Emergencias participan organizaciones, diferentes administraciones así como empresas que deseen aportar en cada operación de ayuda humanitaria lo que consideren oportuno. La Federación Aragonesa de Solidaridad es la que lo canaliza desde la región, de forma coordinada.

La operativa del Comité de Emergencias de Aragón, ha dicho Fernando Pérez, "se servirá de las supraestructuras de organizaciones para el envío de ayuda a Libia, siendo las principales necesidades la alimentación, el refugio de los desplazados y las necesidades más básicas, pero, en este caso, gran parte de los presupuestos se están yendo en bolsas para enterrar a los cadáveres".

LIBIA

El representante de FAS ha reiterado que "existen conflictos olvidados y Libia es uno de ellos" y ha criticado que la comunidad internacional "está mirando para otro lado".

Ha argumentado que "no hay medios, no hay periodismo y no hay sensibilización. Los subsaharianos, cuando pasan por Libia, en muchos casos se les vende como esclavos y esto no lo está contando nadie".

Pérez ha finalizado indicando que "no es una película de la esclavitud de Estados Unidos, sino que es Europa, África, a unos kilómetros de aquí, hoy, en el 2023".