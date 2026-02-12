El Gobierno de Aragón empieza a evacuar el Balneario de Panticosa al no mejorar la previsión de nieve y aludes

Alud de nieve en la A-2606 que une Panticosa con el balneario de Panticosa (Huesca) - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha comenzado a desalojar este jueves el Balneario de Panticosa y localidad oscense de Llanos del Hospital al confirmar que la previsión meteorológica apunta a nuevas lluvias y nevadas en los próximos días y se mantendrá el riesgo de aludes y desprendimientos en el Pirineo. De hecho, una vez evacuadas estas instalaciones, la carretera de acceso se volverá a cerrar por seguridad hasta la semana que viene.

El director general de Carreteras e Infraestructuras del Gobierno de Aragón, Miguel Ángel Arminio, ha explicado, en declaraciones a los medios de comunicación, que se ha aprovechado la mejoría meteorológica de primera hora de esta mañana para despejar la carretera que lleva al Balneario, cortada por la caída de un alud el pasado lunes, antes de que llegue una nueva borrasca importante en los próximos días.

"Una vez que tenemos la carretera limpia, que en estos momentos nos han comunicado que ya están limpias, incluso preparados para iniciar la bajada, pues procederemos a lo que es el desalojo, que se hace de una manera ordenada, con un convoy", ha detallado.

Así, en primer lugar va la máquina quitanieves y, en segundo, los cuatro autobuses y la veintena de coches que están en el Balneario, que bajarán a una velocidad "moderada" a una distancia de entre 20 y 30 metros cada uno.

A continuación, la carretera se volverá a cerrar ya que se prevén nevadas esta noche y también lluvias, que lo que hacen es poner más peso a la nieve recién caída, que está sobre un sustrato que ya está consolidado y se desliza en laderas muy inclinadas como esta.

La reapertura de estas vías dependerá de los nivólogos, que están elaborando un informe diario del estado del manto nivoso, pero la previsión es que no se produzca hasta el "lunes, martes o miércoles" y el director general ha afirmado que "lo que es seguro es que el fin de semana quedará cortado".

TAMBIÉN LOS PASOS FRONTERIZOS

En el Pirineo aragonés, también están cortados por riesgo de aludes los pasos fronterizos del Portalet y Bielsa, si bien este último es posible que pueda abrir "un poquito" esta tarde, en función del boletín de los nivólogos de las 15.00 horas, aunque previsiblemente tendría que volver a cerrar este viernes.

También se han producido desprendimientos importantes en la A-1218, en Camporrells, donde la carretera está cortada porque, a pesar de que han limpiado los restos del desprendimiento, "la ladera no está asegurada", con lo que la circulación permanecerá prohibida hasta que haya una evaluación completa; y en la A-1227, cerca de Abiego, también por un desprendimiento de unos 40 metros, que ha causado el derribo de una parte de la calzada. Este último caso está todavía pendiente de evaluación.

Arminio ha indicado que la maquinaria que se utiliza en estos casos se compone de palas cargadoras o retroexcavadoras, que tienen una capacidad de carga importante ya que los aludes, aparte de nieve, también traen piedras, árboles y otros elementos.

"En este caso, lo hemos hecho con una pala cargadora de grandes dimensiones y lo que ha hecho ha sido verter el material por la heladera, con lo cual la limpieza ha durado escasamente un par de horas y se ha hecho bastante bien", ha precisado. Han participado en torno a 15 personas, entre maquinistas y operarios a pie.

El director general ha concretado que el alud "ha sido en la primera visera, pero venía de la parte alta; lo que pasa es que, como ya tenemos tanta nieve, la visera ya estaba tan cargada que incluso por los bordes se nos ha metido la nieve por la propia visera". "Entonces, si la visera hubiera sido mucho más largo, no hubiera pasado", ha añadido.