El Gobierno de Aragón examina a 385 aspirantes en el segundo proceso unificado para policías locales

Opositores a policía local durante el examen celebrado esta mañana en Zaragoza. - GOBIERNO DE ARAGÓN.

ZARAGOZA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 385 aspirantes han participado este sábado en Zaragoza en la primera prueba del segundo proceso selectivo unificado para el ingreso en los cuerpos de Policía Local de Aragón, una convocatoria coordinada por el Gobierno de Aragón a la que se habían inscrito 526 candidatos.

El examen se ha celebrado en el Edificio 'Ada Byron' del Campus Río Ebro y ha consistido en un cuestionario tipo test de cien preguntas. Los candidatos que superen esta prueba podrán continuar con el proceso selectivo, que se prolongará hasta finales del mes de noviembre e incluye pruebas físicas, psicotécnicas y un ejercicio práctico.

El proceso selectivo unificado oferta 43 plazas de Policía Local en 24 municipios de las tres provincias aragonesas. No obstante, la convocatoria contempla la posibilidad de que estos 24 ayuntamientos puedan incorporar nuevas plazas mediante una adenda al convenio antes de que el tribunal haga pública la relación de personas aprobadas en la fase de oposición.

Con esta modalidad de proceso selectivo, puesta en práctica por primera vez en 2025, los opositores pueden optar a plazas de diferentes localidades sin necesidad de hacer un examen específico para cada una de ellas.

Asimismo, los ayuntamientos que participan en esta convocatoria centralizada ven simplificada la gestión del proceso de selección. En Huesca se ofertan 15 plazas en Barbastro, Benasque, Binéfar, Fraga, Graus, Jaca, Monzón, Sabiñánigo, Sallent de Gállego y Sariñena.

En Teruel son 11 plazas correspondientes a Alcañiz, Alcorisa, Andorra y Calamocha. La provincia de Zaragoza concentra otras 17 plazas en Alagón, Calatayud, Daroca, Ejea de los Caballeros, Gallur, La Puebla de Alfindén, Mallén, Pedrola, Tarazona y Zuera.