El Gobierno de Aragón inicia la formación para acreditar a 270 nuevos directores y directoras de centros educativos

Imagen de archivo de una sesión de formación del profesorado en el auditorio del Conservatorio Superior de Música de Aragón. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 7 Feb. (EUROPA PRESS) - El Gobierno de Aragón ha iniciado esta semana el curso oficial de acreditación para el ejercicio de la dirección en centros educativos preuniversitarios de Aragón. La formación está dirigida a docentes de Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato, FP, Enseñanzas de Régimen Especial y Educación de Adultos.

El programa formativo, organizado por el Departamento de Educación a través del Centro de Profesorado Ángel Sanz Briz de Teruel, cuenta en esta edición con "una participación excepcional" de 270 docentes".

Según ha destacado el director general de Personal, Formación e Innovación, José Maria Cabello, esta cifra es un indicador clave del compromiso del profesorado aragonés con la mejora continua y la calidad de los centros públicos.

El curso aborda las competencias recogidas en el Real Decreto 894/2014 sobre el desarrollo de la función directiva y se estructura en los ejes del liderazgo, gestión de equipos y motivación; el marco normativo y gestión económica-administrativa; la gestión del cambio, innovación y evaluación de calidad; y la comunicción y resolución de conflictos.

El curso se desarrollará hasta el próximo 2 de junio y combinará sesiones síncronas y trabajo online en la plataforma del Departamento de Educación.

Desde la Dirección General de Personal, Formación e Innovación y desde la Dirección de la Inspección de Aragón se ha subrayado que "contar con equipos directivos bien preparados supone un impulso directo a la calidad y equidad de la enseñanza en Aragón", situando la función directiva como un factor esencial para la convivencia y el éxito del alumnado.