El Gobierno de Aragón inicia la formación para acreditar a 270 nuevos directores y directoras de centros educativos

Imagen de archivo de una sesión de formación del profesorado en el auditorio del Conservatorio Superior de Música de Aragón.
Imagen de archivo de una sesión de formación del profesorado en el auditorio del Conservatorio Superior de Música de Aragón. - GOBIERNO DE ARAGÓN
Europa Press Aragón
Publicado: sábado, 7 febrero 2026 12:17
ZARAGOZA 7 Feb. (EUROPA PRESS) - El Gobierno de Aragón ha iniciado esta semana el curso oficial de acreditación para el ejercicio de la dirección en centros educativos preuniversitarios de Aragón. La formación está dirigida a docentes de Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato, FP, Enseñanzas de Régimen Especial y Educación de Adultos.

El programa formativo, organizado por el Departamento de Educación a través del Centro de Profesorado Ángel Sanz Briz de Teruel, cuenta en esta edición con "una participación excepcional" de 270 docentes".

Según ha destacado el director general de Personal, Formación e Innovación, José Maria Cabello, esta cifra es un indicador clave del compromiso del profesorado aragonés con la mejora continua y la calidad de los centros públicos.

El curso aborda las competencias recogidas en el Real Decreto 894/2014 sobre el desarrollo de la función directiva y se estructura en los ejes del liderazgo, gestión de equipos y motivación; el marco normativo y gestión económica-administrativa; la gestión del cambio, innovación y evaluación de calidad; y la comunicción y resolución de conflictos.

El curso se desarrollará hasta el próximo 2 de junio y combinará sesiones síncronas y trabajo online en la plataforma del Departamento de Educación.

Desde la Dirección General de Personal, Formación e Innovación y desde la Dirección de la Inspección de Aragón se ha subrayado que "contar con equipos directivos bien preparados supone un impulso directo a la calidad y equidad de la enseñanza en Aragón", situando la función directiva como un factor esencial para la convivencia y el éxito del alumnado.

