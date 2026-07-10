El Gobierno de Aragón invierte 15 millones de euros en renovar y mejorar la seguridad en 100 travesías. - FABIÁN SIMÓN

De ellas, 82 ya están finalizadas y 18 en obras; 40 se encuentran en la provincia de Huesca, 38 en la Zaragoza y 22 en la de Teruel

TAUSTE (ZARAGOZA), 10 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha anunciado este viernes que el Ejecutivo autonómico ha destinado 15 millones de euros a la renovación y mejora de la seguridad de 100 travesías distribuidas por todo el territorio aragonés, una actuación que evidencia el compromiso del Gobierno con el medio rural y con la mejora de las infraestructuras que vertebran los municipios.

El anuncio se ha realizado durante el acto de cesión al Ayuntamiento de Tauste de la travesía de la A-127a, completamente renovada tras una inversión de 970.370 euros.

De las cien travesías incluidas en este programa, 82 ya han finalizado y otras 18 se encuentran actualmente en ejecución. 40 de este centenar de travesías están ubicadas en la provincia de Huesca, 38 en la de Zaragoza y 22 en la de Teruel. Noventa y cuatro de estas actuaciones están incluidas en el Plan Extraordinario de Carreteras, mientras que las seis restantes han sido ejecutadas con recursos propios de la Dirección General de Carreteras e Infraestructuras.

Durante su intervención, Azcón ha subrayado que la actuación llevada a cabo en Tauste responde a una prioridad compartida por todo el Ejecutivo autonómico: "Con esta actuación devolvemos al municipio una infraestructura completamente renovada y preparada para seguir prestando servicio con las máximas garantías".

El presidente ha recordado que Tauste constituye un municipio estratégico para la comarca de las Cinco Villas y que la travesía de la A-127a se encontraba francamente agotada y desgastada, por lo que era necesario actuar para corregir el deterioro del firme y reforzar la seguridad vial.

La renovación de la travesía de Tauste ha supuesto el refuerzo del firme a lo largo de 4,6 kilómetros, la renovación integral de la señalización horizontal y vertical y la mejora de las condiciones de circulación en uno de los principales ejes del municipio.

Las obras se ejecutaron entre el 21 de mayo y el 4 de junio, cumpliendo los plazos previstos, y han permitido devolver al Ayuntamiento una infraestructura completamente renovada y preparada para seguir prestando servicio con las máximas garantías.El presidente ha aprovechado este acto para poner en valor la política de carreteras impulsada por el Gobierno de Aragón y su apuesta por la cohesión territorial.

"Detrás de cada travesía renovada hay mucho más que una obra pública; hay una inversión en mejorar la calidad de vida de todos los aragoneses", ha destacado. En este sentido, ha recordado que las travesías son los tramos de carretera donde conviven vehículos y peatones y donde cualquier mejora repercute directamente en la reducción del riesgo de accidentes, en una señalización más visible y en un mayor confort para vecinos y conductores gracias a la disminución del ruido y las vibraciones provocadas por el paso de vehículos por un firme deteriorado.

Azcón también ha reiterado que el compromiso del Ejecutivo con Tauste continúa a través del Plan Extraordinario de Carreteras, con la renovación integral de la carretera autonómica A-126, que une Alagón, Remolinos y Tauste, una actuación incluida en el Itinerario 8 de dicho plan, dotada de una inversión de 10,86 millones de euros y que contará con un mantenimiento garantizado durante los próximos 25 años.

"Renovar una de estas travesías mejora la seguridad, el firme, la señalética, las vibraciones que la carretera produce y el ruido que genera; estamos mejorando la seguridad de las personas, permitiendo que pueda haber menos accidentes y menos atropellos", ha concluido el presidente Jorge Azcón.

EL presidente Azcón, junto al consejero de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López; el acalde de Tauste, Miguel Ángel Francés Carbonel, y el resto de la corporación, así como el presidente del PP Zaragoza, Ramón Celma, han guardado un minto de silencio frente a la fachada del Ayuntamiento taustano en señal de duelo por las vícitmas del incendio forestal de Los Gallardos (Almería)

TRAVESÍAS RENOVADAS

En la provincia de Zaragoza se ha actuado en Alagón, Bardallur, Belchite, Bujaraloz, Calatayud, Cariñena, Castiliscar, Caspe, Épila, Escatrón, Fuendejalón, La Almolda, La Zaida, Leciñena, Lécera, Lucena de Jalón, Maella, Magallón, Montañana, Morés, Muel, Munébrega, Murillo de Gállego, Nuévalos, Peñaflor de Gállego, Perdiguera, Remolinos, Sádaba, San Mateo de Gállego, Sástago, Sos del Rey Católico, Tauste, Urrea de Jalón, Valareña, Villamayor, Villamayor de Gállego y Villanueva de Huerva.

Por su parte, en la provincia de Huesca: Aínsa, Albalate de Cinca, Alcampel, Alcubierre, Ayerbe, Benasque, Beranuy, Biascas de Obarra, Bonansa, Callén, Capella, Eriste, Escalona, Escarrilla, Estadilla, Fonz, Fraga, Grañén, Graus, Hecho, Hospital de Tella, Labuerda, Lafortunada, Lanaja, Las Ventas de Santa Lucía, Mediano, Mesón de Puértolas, Morillo de Tou, Murillo de Ansó, Pallaruelo de Monegros, Parzán, Puebla de Roda, Santaliestra, Sena, Serraduy, Tamarite y Villanueva de Sigena.

Y en la provincia de Teruel, las travesías de Albarracín, Alcañiz, Allepuz, Alloza, Cantavieja, Fuentes de Rubielos, Gea de Albarracín, Iglesuela del Cid, La Puebla de Valverde, La Virgen de la Vega, Los Ibáñez, Los Lucas, Mirambel, Noguera, Oliete, Rubielos de Mora, Torrecilla de Alcañiz, Torres de Albarracín, Valderrobres, Valjunquera, Valvona y Villarroya.