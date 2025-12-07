El Gobierno de Aragón lanza la app FirmAR: su personal interno podrá firmar documentos oficiales desde cualquier lugar

Captura de la nueva app FimAR - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón continúa avanzando en su compromiso con la modernización y la eficiencia administrativa con el lanzamiento de FirmAR, una aplicación que pone la firma electrónica al alcance de la mano. Esta herramienta permite al personal interno firmar documentos oficiales desde cualquier dispositivo móvil, ofreciendo una solución práctica para quienes trabajan fuera de la oficina, teletrabajan o se encuentran en desplazamiento.

Hasta ahora, la firma electrónica exigía disponer de un ordenador y conexión estable, lo que suponía un obstáculo en situaciones de movilidad. Con FirmAR, este proceso se simplifica: basta con descargar la aplicación desde Google Play o App Store, acceder mediante métodos seguros como certificado electrónico, Cl@ve o PIN Salud, y firmar el documento en cuestión de segundos. Además, la app incorpora la posibilidad de activar la huella dactilar para reforzar la comodidad y la seguridad.

FirmAR no se limita a la firma: ofrece un entorno integral para la gestión documental. El acceso es sencillo y seguro, gracias a sistemas de autenticación robustos que garantizan la identidad del usuario.

La firma se realiza de forma ágil y versátil, adaptándose a distintos escenarios: desde una firma individual hasta procesos múltiples o secuenciales, siempre con opciones como certificado electrónico o Cl@ve Firma.

La aplicación incorpora biometría, permitiendo activar la huella dactilar para entrar en la plataforma sin contraseñas adicionales, lo que añade comodidad sin renunciar a la seguridad.

Además, el usuario puede consultar en todo momento el estado de sus documentos: pendientes de firma, en proceso o ya completados, con la posibilidad de descargar copias para su archivo.

En caso de que sea necesario rechazar un documento, la app permite hacerlo indicando el motivo, garantizando trazabilidad y transparencia en cada paso.

Por ejemplo, un técnico que asista a una reunión fuera de su sede y necesite aprobar un documento urgente, podrá hacerlo con esta aplicación.

Gracias a FirmAR, sólo necesitará validar su identidad con certificado electrónico y firmar el documento desde su smartphone en minutos, evitando retrasos en el procedimiento.

Con esta iniciativa, el Gobierno de Aragón refuerza su apuesta por la eficiencia, la movilidad y la seguridad, acercando la firma electrónica a la realidad del trabajo diario y consolidando la transformación digital de la Administración.