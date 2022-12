El Gobierno de Aragón mantiene las ayudas al sector vacuno lechero

ZARAGOZA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, ha aseverado este viernes, en la sesión plenaria de las Cortes, que el Ejecutivo mantendrá las ayudas al sector vacuno lechero. Ha respondido a una pregunta del diputado de Cs Ramiro Domínguez.

En su intervención, Olona ha garantizado las ayudas asociadas hasta 2027 y ha considerado que las ayudas directas al sector agropecuario no han resuelto "nunca nada", por lo que "son un gran error", aunque en la UE "se decidió que la política agraria no es una política de sectores, es de ayuda a la renta porque todos los agricultores y ganaderos tienen un problema de renta y eso es lo que no queremos aceptar".

También ha considerado que si España hubiera mantenido el mismo número de agricultores y ganaderos que había en los años 50 o 60 del siglo XX "seríamos un país subdesarrollado", de manera que "es imposible" mantener el mismo número.

Ramiro Domínguez ha preguntado a Olona qué medidas está tomando para mantener el sector lechero de vacuno y ha mencionado que la última ganadería de leche de Teruel ha cerrado al jubilarse el propietario "porque la situación es insostenible".

"Tenemos que dar confianza a determinados ganaderos, que están en una situación delicada", ha continuado Domínguez, quien ha pedido a los responsables de Agricultura "que vayan al territorio".