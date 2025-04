El Gobierno de Aragón mantiene el Nivel 2 del Plan Territorial de Emergencias por el apagón de este lunes

ZARAGOZA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón mantiene de momento el Nivel 2 del Plan Territorial de Emergencias (Platear), tras el apagón ocurrido este lunes, 28 de abril, en la Comunidad Autónoma y en el conjunto de España.

El Centro de Coordinación Operativa (Cecopi) se ha reunido a las 8.00 horas de este martes en la Sala de Crisis del 112 y volverá a hacerlo a las 14.00 horas, ha informado el Ejecutivo autonómico.

La situación actual es de normalidad, pero la reintroducción de energía puede provocar nuevos problemas. Así que hasta que la garantía sea absoluta se mantiene el nivel de emergencia, por lo que los medios autonómicos y estatales siguen preparados ante cualquier incidencia.

A las 8.00 horas, el consumo de energía en Aragón era de 1.170 megavatios, una cantidad similar a la de cualquier otro día. La principal preocupación en este momento es en dar solución a las personas afectadas por el paro de distintos trenes.

Así, se está atendiendo a 1.700 personas: 920 de la compañía Ouigo y 540 de Renfe que se encuentran en la estación de Delicias de Zaragoza a la espera de una solución y 150 pasajeros de un tren de Ouigo que han pernoctado en Alhama y que llegarán a Zaragoza en los próximos minutos en tren autobuses fletados por el Gobierno de Aragón.

El Gobierno de Aragón dio solución a los problemas ocasionados por los trenes parados poniendo 60 autobuses que trasladaron a 4.000 personas y llevando bocadillos y agua a los viajeros. Además, efectivos del Gobierno también colaboraron en la noche del lunes en acomodar a los pasajeros en los nuevos trenes para que emprendieran viaje hacia sus destinos.

En este momento, las principales deficiencias se encuentran en las comunicaciones telefónicas y en internet. El apagón y la duración del mismo desde las 12.30 horas del lunes implica que numerosas personas llamaran a Emergencias del Gobierno de Aragón que atendió desde las 12.30 horas un total de 4.289 llamadas y 456 incidentes. El primero se registró a las 12.36 horas.

Por otra parte, el Departamento de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Aragón ha decidido, a causa del apagón, ampliar el proceso de escolarización hasta el 2 de mayo a las 14.00 horas.

EDUCACIÓN

Por otra parte, Aragón este martes abiertos los centros educativos pero sin actividad lectiva para garantizar la atención de los alumnos.

Según ha explicado la consejera de Educación, Cultura y Deporte, Tomasa Hernández, ante la lenta recuperación del suministro eléctrico en la Comunidad y la falta de certidumbre sobre cuando se recuperará de forma completa, se ha optado por esta decisión. Los centros estarán atendidos con profesorado, pero no se avanzará materia para no perjudicar a los alumnos que no asistan. La responsable autonómica ha confirmado también que se mantendrán los servicios de comedor y transporte.

NOCHE PASADA

El Ejecutivo autonómico ha mantenido todos los operativos de emergencias activados durante la noche pasada para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Una de las principales preocupaciones del CECOPI era el traslado de las más de 4.000 personas que quedaron atrapadas en distintos trenes de media y larga distancia, coordinando su traslado la Sala del 112.

De esta forma, las 1.700 personas que se encontraban en Calatayud han sido trasladadas a Zaragoza en 32 autobuses y también se han puesto seis autobuses a disposición de los 305 pasajeros afectados por la parada de un tren en Zaidín, en colaboración con la Diputación de Huesca.

Otras 500 personas que permanecían en Alhama de Aragón han sido trasladadas a la ciudad de Zaragoza en autobuses privados con apoyo de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y 1.800 pasajeros de dos trenes AVE han sido remolcados hasta la estación de Zaragoza Delicias, el primero a las 21.30 y el segundo a las 23.00 horas.

INCIDENCIAS

Hasta las 21.30 horas de este lunes, la Sala del 112 había registrado más de 900 llamadas, 26 de ellas de solicitud de rescate en ascensores; se solicitó gasoil para el Hospital Clínico, el Centro Neuropsiquiátrico Nuestra Señora del Carmen y la residencia de mayores 'Elías Martínez'; la residencia municipal 'San Pedro' de Zuera (Zaragoza) había solicitado el traslado de 15 ancianos y 17 personas habían solicitado oxígenoterapia.

Además, un enfermo de ELA había pedido un generador eléctrico para alimentar sus equipos sanitarios; se prestó ayuda a los 900 usuarios de los AVE detenidos en Plasencia; los 107 viajeros de trenes convencionales parados en Mallén, Luceni --160-- y Chiprana --25--; y el helicóptero del 112 realizó un reconocimiento de la línea del AVE entre Zaidín y Alhama para localizar los trenes parados; una mujer embarazada ha sido trasladada desde Zaidín.

Asimismo, una pasajera que estaba en Calatayud ha tenido que ser trasladada en ambulancia del 061 al hospital por encontrarse enferma; la residencia comarcal de Illueca ha requerido 15 balas de oxígeno y la residencia de La Puebla de Alfindén ha demandando combustible para su generador.

EVOLUCIÓN

El primer paso del Gobierno de Aragón fue activar el plan territorial de emergencias de Aragón (Platear) en fase de emergencia Nivel 1 ante el apagón ocurrido a las 12.30 horas. También, el Cecopi con el fin de hacer el seguimiento de la emergencia. En esos primeros momentos, el Ejecutivo aragonés contactó, además, con hospitales y residencias para conocer sus posibles necesidades.

La primera medida adoptada la puesta en funcionamiento de grupos electrógenos en el ámbito hospitalario, lo que permitió mantener la actividad que no se podía suspender, intervenciones quirúrgicas que se estaban realizando en ese momento, mantenimiento de las unidades de cuidados intensivos o mantenimiento de sistemas de ventilación en zonas de aislamiento, entre otros sistemas.

Otra de las acciones que se llevó a cabo a última hora de la mañana de este lunes fue pedir más combustible para disponer de reservas suficientes en los grupos electrógenos.. De esta manera, el Hospital Miguel Servet quedó dotado con 12.000 litros para contar con suficientes reservas, y al Clínico Lozano Blesa, con otros 10.000 litros.

A las 14.36 horas y ante la importancia de la situación, el Gobierno aragonés decidió subir a nivel 2 el Plan Territorial de Emergencias (Platear), lo permitió contar con medios de la Administración General del Estado.

A las 16.50 horas en los centros de salud de Huesca ya había vuelto la normalidad. Algún centro rural aún tenía problemas de falta de suministro eléctrico en esos momentos, pero en la mayoría ya se había restablecido el servicio.

A las 17.00 horas, tuvo lugar una nueva reunión en la sede de crisis del 112, en este caso, del Cecopi. Durante la celebración de la misma, se informó de que los hospitales de Aragón estaban recuperando la normalidad y el suministro eléctrico ya había llegado a todos los centros sanitarios principales de la comunidad a excepción de los hospitales de Calatayud, Teruel y Alcañiz, que en cualquier caso continuaban perfectamente asistidos por grupos electrógenos.

Una vez había comenzado a recuperarse el servicio eléctrico en la comunidad, el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, confirmó a los medios de comunicación que "la mayor preocupación en ese momento era atender a las personas que habían quedado atrapadas en trenes de larga y media distancia".

Igualmente, Azcón hizo alusión a la "necesidad de que los aragoneses" permanecieran en sus domicilios y mantuvieran "la calma en todo momento".