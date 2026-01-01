El Gobierno de Aragón pide prudencia y recuerda los consejos para evitar aludes

Alud en el valle de Benasque. - GOBIERNO DE ARAGÓN.

ZARAGOZA 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las condiciones meteorológicas del inicio del invierno han generado unas condiciones del manto nivoso en cotas altas que son poco habituales en los Pirineos, y que generan inestabilidad por la presencia de capas de nieve de baja cohesión cerca de su base, ha advertido este jueves el jefe de Servicio de Seguridad y Protección Civil del Gobierno de Aragón, Jorge Crespo.

Un montañero que practicaba raquetas ha fallecido este miércoles sepultado por un alud en Punta Suelza, en el término municipal de Tella-Sin, en el valle de Bielsa (Huesca).

"La presencia de estas capas puede persistir en el manto de nieve durante periodos muy largos, no es perceptible a simple vista y puede dar lugar a avalanchas cuando la sobrecarga de una persona provoca la desestabilización del manto", ha señalado Crespo.

El nivel actual de peligro de aludes, nivel 3 en cotas superiores a 2.200 metros, indica una situación muy delicada para determinadas exposiciones y pendientes que no debe ser subestimada. En esta situación, son fundamentales la elección prudente del itinerario y el respeto a los consejos del boletín de aludes.