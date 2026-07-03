El Gobierno de Aragón reconoce el compromiso de los escolares con la prevención de incendios forestales

Luis Biendicho y Ana Oliván junto a los premiados. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón, Luis Biendicho, junto a la directora general de Gestión Forestal, Ana Oliván, han sido partícipes de la entrega de premios del concurso de dibujo "Prevenimos los incendios".

La iniciativa está destinada a fomentar entre los jóvenes la concienciación sobre la importancia de la prevención de los incendios forestales y el cuidado del medio natural.El certamen ha alcanzado en 2026 su séptima edición y se desarrolla dentro de la campaña de sensibilización preventiva sobre incendios forestales en Aragón '¡Ayúdanos! El fuego no perdona', una iniciativa del departamento de Medio Ambiente y Turismo que capitanea Biendicho y que está cofinanciada con fondos FEADER.

En esta edición participaron 17 centros escolares de 20 localidades aragonesas y se recibieron un total de 812 dibujos, distribuidos entre las tres categorías correspondientes al primer, segundo y tercer ciclo de Educación Primaria. Durante el acto se ha hecho entrega de los reconocimientos a los finalistas y ganadores de cada una de las categorías.

Los premiados han recibido, entre otros obsequios, material de dibujo y pintura, un diploma personalizado con su trabajo y un bono de estancia en una Hospedería de Aragón para dos habitaciones dobles, además del sorteo de una tableta entre los tres ganadores. Asimismo, los 13 finalistas han recibido un diploma con su dibujo y material de dibujo y pintura.

La campaña "¡Ayúdanos! El fuego no perdona" ha desarrollado durante el curso 2025-2026 un total de 1.131 actividades de sensibilización y prevención en hasta 292 localidades aragonesas. Han participado 10.160 personas de toda la Comunidad Autónoma.

Las acciones de divulgación se han dirigido a centros escolares, población rural, colectivos agroganaderos y escuelas de formación.En el ámbito educativo se han llevado a cabo 861 actividades escolares, entre ellas charlas de sensibilización, cuentacuentos, juegos y actividades diversas, con la participación de 7.328 alumnos de 78 centros escolares de 112 localidades aragonesas.

Asimismo, durante este verano se han desarrollado 123 actividades, entre charlas, cuentacuentos, juegos y gymkanas, en 43 localidades de Aragón, en las que han participado 1.412 niños.

La campaña también ha impulsado 121 charlas informativas dirigidas a la población agrícola y a colectivos agroganaderos, con la participación de 1.104 personas, para reforzar las medidas de prevención y concienciar sobre el uso responsable del fuego en el medio rural.