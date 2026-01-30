El Gobierno de Aragón recuerda los derechos de los consumidores ante los retrasos de los trenes de alta velocidad

Estación de Delicias, en Zaragoza. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Protección de Consumidores y Usuarios del Gobierno de Aragón recuerda algunos derechos que tienen los consumidores usuarios del servicio de alta velocidad tras el reciente accidente de ferrocarril sucedido en Adamuz (Córdoba) y a las limitaciones que vienen sucediéndose en muchos tramos de la alta velocidad y que generan retrasos sobre los horarios inicialmente previstos.

Hasta el momento, el importe por retrasos que se estaban aplicando es de una devolución del 50% del precio del billete si el tren sufría una demora de hasta 90 minutos, y del 100% si el retraso es mayor.

Sin embargo, las Cortes Generales aprobaron la Ley 9/2025, de Movilidad Sostenible, que recoge en su Disposición adicional trigésima primera, sobre "Criterios de puntualidad de RENFE", lo siguiente: "El Gobierno de España recuperará con efectos desde el 1 de enero de 2026, los compromisos de puntualidad y devoluciones de RENFE anteriores a las modificaciones producidas en julio de 2024, garantizando nuevamente las indemnizaciones por 15 y 30 minutos de retraso, del 50% y el 100% del importe, respectivamente, en los servicios de alta velocidad y larga distancia".

La Dirección General de Protección de Consumidores y Usuarios reclama al Ministerio de Transportes y a RENFE el cumplimiento de la Ley, por lo que solicita que se haga efectivo ya el cumplimiento de la disposición adicional de la Ley de Movilidad Sostenible.

En este sentido, el Gobierno de Aragón pide al Ministerio de Transportes que realice todos los trámites oportunos para que esta Ley se cumpla, y compense los problemas que muchos consumidores están sufriendo por los múltiples retrasos de los trenes de alta velocidad y de larga distancia.