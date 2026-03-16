Pakistán bombardea la capital de Afganistán

El portavoz del Gobnierno afgano, Zabihulá Muyahid - Europa Press/Contacto/Saifurahman Safi

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de los talibán y viceministro de Información afgano, Zabihulá Muyahid, ha denunciado este lunes un ataque aéreo efectuado por el Ejército de Pakistán contra un centro sanitario situado en la capital del país, Kabul, causando muertos y heridos, si bien las autoridades del país vecino han asegurado que se trata de instalaciones del grupo armado conocido como los talibán paquistaníes.

"El régimen militar paquistaní ha violado una vez más el espacio aéreo afgano y ha atacado un hospital de rehabilitación de drogadictos en Kabul, causando la muerte y heridas a adictos que estaban recibiendo tratamiento", ha asegurado el portavoz talibán en redes sociales, donde ha condenado lo que ha calificado de "crimen contra la humanidad" por parte de Islamabad.

El ataque ha tenido lugar en el distrito nueve de la capital afgana y ha dejado muertos y heridos, según ha indicado Muyahid en declaraciones recogidas por la cadena TOLO News, si bien hasta el momento no han trascendido cifras de víctimas.

El bombardeo ha provocado asimismo un incendio en el centro de rehabilitación, de acuerdo a las imágenes difundidas en redes sociales así como las de las cadenas TOLO y Amu TV.

Por su parte, el Ministerio de Información de Pakistán ha rechazado las declaraciones del Gobierno afgano, asegurando que las palabras de Muyahid son "falsas y engañosas" y una "tergiversación" de los hechos que "pretende (...) encubrir el apoyo ilegítimo al terrorismo transfronterizo".

En su lugar, Islamabad asegura haber atacado "instalaciones militares e infraestructuras de apoyo al terrorismo -incluidos almacenes de equipo técnico y de municiones de los talibán afganos y de Tehrik e Taliban Pakistan (TTP) en Kabul y Nangarhar- que se estaban utilizando contra civiles pakistaníes inocentes".

La zona fronteriza entre los dos países ha sido desde hace años escenario de inseguridad, especialmente a causa de los ataques por parte del grupo TTP, en medio de acusaciones de Islamabad contra India y los talibán afganos por su presunto apoyo a la organización, algo rechazado desde Nueva Delhi y Kabul.

Las tensiones derivaron a finales de febrero en un nuevo conflicto entre Pakistán y Afganistán tras una serie de bombardeos por parte de Islamabad contra supuestos objetivos de TTP, conocido como los talibán paquistaníes, y Estado Islámico en el país vecino, lo que llevó a las autoridades instauradas por los talibán a lanzar ofensivas en la frontera.