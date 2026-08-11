El Gobierno de Aragón se reunirá este jueves con los bomberos forestales para abordar sus reivindicaciones

Imagen de archivo de los bomberos forestales de Infoar. - INFOAR

ZARAGOZA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón se reunirá este jueves, 13 de agosto, a las 10.00 horas, con representantes del personal funcionario y laboral que participa en el operativo de prevención y extinción de incendios forestales (Infoar) con el objetivo de conocer de primera mano sus peticiones y abordar las cuestiones planteadas por este colectivo, que ha advertido de que irán a la huelga para exigir más personal para el dispositivo.

El encuentro se celebrará apenas tres días después de que se haya registrado el primer requerimiento expreso formulado por los representantes sindicales para abordar estas cuestiones con el Gobierno de Aragón a través del Departamento de Medio Ambiente y Turismo, ha informado el Ejecutivo, que ha recalcado que es ahora cuando han solicitado formalmente una reunión para tratar sus reivindicaciones, a pesar de que al inicio de la legislatura se planteó mantener una interlocución con el personal del operativo.

El Gobierno de Aragón ha reiterado su voluntad de diálogo con los profesionales que forman parte del operativo Infoar, considerando necesario escuchar directamente sus planteamientos, conocer las cuestiones que afectan al desarrollo de sus funciones y analizar las propuestas que formulen.

Eso sí, ha dejado claro que escuchar las reivindicaciones de los bomberos "no supone aceptar automáticamente todas las propuestas, sino asumir el compromiso de estudiarlas con rigor para determinar su viabilidad técnica, jurídica, organizativa y presupuestaria, así como el cauce adecuado para su análisis y, en su caso, negociación dentro de la Administración autonómica".

El objetivo del Gobierno autonómico es "avanzar en aquellas medidas que resulten posibles para mejorar las condiciones del conjunto del operativo, reforzar la eficacia del dispositivo en coordinación con los servicios de emergencia y seguir impulsando una gestión forestal preventiva, siempre dentro del marco legal, de las competencias de cada departamento y de las disponibilidades presupuestarias de la Administración".

Asimismo, ha reconocido de nuevo "la profesionalidad, el compromiso y la capacidad de respuesta del operativo Infoar, cuyo trabajo resulta esencial para la protección de la población, de los bienes y del patrimonio natural de la Comunidad Autónoma".