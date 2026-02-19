El Gobierno de Aragón y Sarga licitan la construcción de tres bases terrestres de Infoar en las tres provincias

Croquis en 3D de la nueva base de Ayerbe (Huesca). - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón ha sacado a licitación dos contratos para la construcción de bases terrestres del Operativo de Prevención y Extinción de Incendios Forestales (Infoar) en las localidades de Villanueva de Gállego (Zaragoza) y Blancos del Coscojar (Teruel), que se suman a otro lanzado por la empresa pública Sarga para otra base en Ayerbe (Huesca).

En conjunto, las actuaciones suponen una inversión superior a 1,6 millones de euros y permitirán mejorar la operatividad y las condiciones de trabajo de las brigadas forestales que hacen uso de estas bases como puntos de encuentro, ha informado el Ejecutivo autonómica.

Por un lado, la Consejería ha publicado la licitación para la construcción de un nuevo punto de encuentro para medios terrestres en la base de Blancos del Coscojar (Teruel), donde se ubica la brigada helitransportada R-23 El Planizar.

El contrato cuenta con un valor estimado de 370.966,42 euros y un plazo de ejecución de 14 meses, y está cofinanciado con cargo al Fondo de Inversiones de Teruel (FITE). El plazo de presentación de ofertas finaliza el próximo 24 de febrero.

El Gobierno autonómico ha licitado también las obras de una nueva base terrestre en Villanueva de Gállego (Zaragoza), que será punto de encuentro de la brigada forestal terrestre R81 Bajo Gállego.

El valor estimado del contrato asciende a 524.769,66 euros y el plazo de ejecución previsto es de dos años. El plazo de presentación de ofertas concluye el próximo 2 de marzo. Esta infraestructura permitirá dotar a la brigada de un espacio moderno y funcional.

Por último, la empresa pública SARGA ha publicado la convocatoria para la ejecución de una nueva base terrestre para la brigada forestal R31 Los Mallos, que se construirá en Ayerbe (Huesca).

El contrato tiene un valor estimado de 726.402,54 euros y el plazo de ejecución de las obras previsto se extenderá del 1 de mayo al 15 de noviembre. El plazo de presentación de ofertas finaliza el 2 de marzo.

REQUISITOS

Las empresas interesadas deberán estar dadas de alta en la Plataforma de Licitación Electrónica (PLYCA) para poder presentar sus ofertas de forma telemática. Para cualquier incidencia relacionada con el procedimiento, pueden dirigirse al correo electrónico 'contratacion@sarga.es'.

Según el Gobierno de Aragón, la mejora y construcción de estas instalaciones incrementará la eficacia en la prevención y extinción de incendios y mejorará las condiciones de trabajo de los profesionales que integran el dispositivo.