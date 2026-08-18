El Gobierno de Aragón solicita personarse en el caso del incendio de Las Peñas de Riglos como perjudicado

El Gobierno de Aragón solicita al Tribunal de Instancia de Huesca personarse como perjudicado en el incendio de Las Peñas de Riglos - Ramón Comet - Europa Press

ZARAGOZA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha solicitado al Tribunal de Instancia de Huesca, que instruye el caso del incendio forestal de Las Peñas de Riglos, personarse como perjudicado. Los servicios jurídicos del Ejecutivo autonómico han formalizado esta petición mediante un escrito dirigido al tribunal este martes, han señalado desde el Gobierno regional.

El tribunal dictó el viernes de la semana pasada, 14 de agosto, un auto de prisión provisional y sin fianza para el presunto autor de este incendio, que fue detenido por la UPRONA de la Guardia Civil de Huesca, con apoyo del SEPRONA, el miércoles 12 de agosto. Se encuentra en la cárcel de Zuera (Zaragoza).

Desde el 10 de agosto han ardido en el entorno de Las Peñas de Riglos (Huesca), en las comarcas altoaragonesas de La Hoya de Huesca y La Jacetania, 17.500 hectáreas de bosque, afectando al monasterio de San Juan de la Peña. Han sido evacuadas de sus domicilios en 18 localidades 1.046 personas.