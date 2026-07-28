El Gobierno de Aragón sube el precio del módulo de la vivienda protegida hasta los 2.104 euros por metro cuadrado útil

1107529.1.260.149.20260728170745 El consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial del Gobierno de Aragón, Octavio López, y la directora general de Vivienda, Pía Canals. - GOBIERNO DE ARAGÓN.

ZARAGOZA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha aprobado la subida del módulo de la vivienda protegida de 1.845,94 a 2.104,37 euros por metro cuadrado útil, ha anunciado este martes el consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, en rueda de prensa. Esta medida está destinada a garantizar la viabilidad de nuevas promociones de vivienda protegida y a incrementar de forma significativa la oferta disponible en la Comunidad Autónoma.

López, acompañado por la directora general de Vivienda, Pía Canals, ha explicado que el objetivo del Gobierno de Aragón es que cada año se construyan cerca de un millar de viviendas protegidas promovidas por el sector privado, que se sumarán a las 1.000 viviendas públicas anuales previstas dentro del Plan Aragón Más Vivienda. "Una vivienda protegida que no se construye no ayuda absolutamente a nadie", ha señalado, subrayando que "incrementar la oferta es la mejor herramienta para ampliar las oportunidades de acceso a la vivienda".

El Ejecutivo autonómico considera que mantener un módulo artificialmente bajo supondría desincentivar la promoción de vivienda protegida y reducir todavía más la oferta. Por ello, apuesta por situar el módulo en un nivel que permita hacer viables las promociones sin renunciar al carácter asequible de esta tipología residencial.

Para mantener ese equilibrio, el Ejecutivo reforzará las ayudas destinadas a la adquisición de VPA, incrementando el presupuesto de las próximas convocatorias del programa Compra Tu Vivienda, cuya dotación multiplicará por dos veces y media la de las anteriores, hasta elevarla a los 4 millones de euros.

A su vez, se extenderá el acceso a estas subvenciones a todos los compradores de vivienda protegida, cubriendo los gastos de formalización de la compraventa en todos los casos --notario, registro y gestoría-- y otorgando una cuantía añadida en función de los ingresos del comprador, que podrá llegar hasta los 18.000 euros. Además, se impulsarán medidas complementarias de carácter financiero y fiscal para facilitar el acceso a la propiedad, como un aval añadido del 15% sobre el 80% que conceden las entidades financieras.

El aumento del precio para el comprador se amortiguará extendiendo las ayudas mediante el aumento de fondos del programa 'Compra tu vivienda', que pasa de 1,5 a 4 millones de euros. Habrá una cantidad mínima de 1.500 o 2.000 euros para gastos esenciales, como los de notaría, y una asignación de entre 5.000 y 18.000 euros inversamente proporcional al IPREM de los compradores.

El consejero ha destacado que esta es una política "socialdemócrata" de apoyo al incremento del parque público de vivienda y ha observado que en las últimas cuatro décadas los sucesivos Gobiernos han construido 1.289 viviendas públicas y que el Gobierno de Azcón incorpora mil cada año.

López ha dicho que "pese a esta actualización, Aragón continuará situándose por debajo de la media nacional en el precio del módulo de vivienda protegida, ocupando el noveno lugar entre las diecisiete comunidades autónomas, manteniendo así uno de los módulos más competitivos de España".

Durante su comparecencia, el titular de Vivienda ha defendido que la verdadera elección no es entre subir o no el módulo, sino entre "mantener un precio artificialmente bajo, aunque apenas se construya vivienda protegida o actualizarlo para multiplicar la oferta y ofrecer más oportunidades a los jóvenes, las familias y los trabajadores".

"Esta decisión, a simple vista, pudiera parecer impopular, pero es tan necesaria como recomendable", ha indicado el titular de Vivienda, insistiendo en que el objetivo es incrementar la oferta de vivienda protegida y que "quien busque VPA tenga más donde elegir y no se tope con la ausencia de oferta".

Ha apuntado que los promotores inmobiliarios han exigido una subida del precio del módulo del 20 por ciento por el aumento de costes, tanto de personal como de materiales, y que el Gobierno regional lo ha aumentado un 14 por ciento, apelando al "equilibrio, mesura y ponderación".