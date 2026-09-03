El Gobierno de Aragón trabaja en las alegaciones contra el decreto de centros de datos, que pone en riesgo inversiones

Archivo - Imagen del Centro de Proceso de Datos en el edificio de AST en el parque Tecnológico Walqa, en Huesca. - GOBIERNO DE ARAGÓN - Archivo

ZARAGOZA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Competitividad y Empleo del Gobierno de Aragón, Eva Valle, ha indicado este jueves que siguen trabajando "depurando" el texto de alegaciones al real decreto que propone una criba a los centros de datos en el país, que "pone en riesgo inversiones que son muy importantes para el futuro de la economía aragonesa".

En declaraciones a los medios de comunicación durante una visita a la sede de Cepyme Aragón, Valle ha insistido en la idea de que este proyecto de real decreto "incluso parece dirigido precisamente a las inversiones de Aragón", por lo que es "crítico" para el Gobierno autonómico presentar alegaciones.

Unas alegaciones, ha continuado, que pongan de manifiesto "el riesgo real de deslocalización de inversiones, no sólo fuera de Aragón sino fuera de España".

No obstante, la consejera ha dicho que no puede anticipar cuando presentarán las alegaciones, después de que se haya ampliado el plazo, pero ha avanzado que presentarán las principales líneas cuando estén listas.