El Gobierno de Aragón se une a los días de duelo decretados por el Gobierno de España

ZARAGOZA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha publicado este lunes un comunicado oficial en el que señala que la Comunidad Autónoma se une a los días de duelo decretados por el Gobierno de España a causa del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba).

En el comunicado oficial, el Ejecutivo aragonés afirma que "tras el trágico accidente ferroviario ocurrido en la tarde de ayer por el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad cerca de la localidad cordobesa de Adamuz que ha costado la vida a un alto número de ciudadanos, el Gobierno de Aragón quiere manifestar el sentir solidario de todos sus hombres y de todas sus mujeres, expresando su pésame, su compañía, su afecto y su respeto hacia todas las familias que han sufrido la irreparable pérdida de sus seres queridos y con el deseo de la recuperación de los heridos".

"Expresamente, manifiesta su condolencia a la colectividad de andaluces que viven en nuestra tierra. Aragón se unirá a los días de duelo decretados por el Gobierno de España. Todas las banderas oficiales de los edificios públicos ondearán a media asta en las de exterior; y, tendrán colocado un crespón en la moharra del mástil en las de interior", concluye el comunicado.