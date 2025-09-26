El Gobierno de Aragón y la Universidad negocian ya el acuerdo de financiación y avanzan la llegada de Medicina a Teruel

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y la rectora de la Universidad de Zaragoza, Rosa Bolea, subiendo las escaleras del Edificio Paraninfo en el acto de solemne apertura del curso académico del Campus Íberus. - FABIÁN SIMÓN

ZARAGOZA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza han iniciado los primeros contactos para sellar un nuevo acuerdo de financiación del campus público para 2027 y avanzan para el próximo curso la implantación de los estudios de Medicina en Teruel, según han confirmado a los medios de comunicación el presidente del Ejecutivo aragonés, Jorge Azcón, y la rectora de la institución académica, Rosa Bolea.

Ambos han participado este viernes en el solemne acto de apertura del curso 2025-2026 del Campus Iberus junto a los rectores de la Universidad Pública de Navarra, Ramón, Gonzalo; la Universidad de La Rioja, Eva Sanz; y la Universitat de Lleida, Jaume Puy.

Azcón y Bolea han presumido del clima de entendimiento y de la voluntad mutua de seguir colaborando para que la Universidad pública siga creciendo en el número de alumnos y en su oferta académica y siga siendo "uno de los motores fundamentales de la sociedad aragonesa", tal y como ha resaltado Azcón, que ha pedido tiempo para "aterrizar" los borradores que ya intercambian de cara a una negociación que cuenta con un margen temporal de un año y tres meses, dado que el actual acuerdo vence el 31 de diciembre de 2026.

"Queda un año entero para que podamos negociar, es verdad que ya hay contactos entre la Universidad de Zaragoza y el nuevo equipo rectoral, pero queda un año entero para que la cooperación que hoy hay entre la Universidad de Zaragoza y el Gobierno de Aragón, como no puede ser de otra manera, sea creciente en los próximos años", ha deseado el presidente aragonés.

Por su parte, la rectora Rosa Bolea ha confirmado la firme voluntad de llevar los estudios de Medicina a Teruel el próximo curso: "Casi con absoluta seguridad nuestra idea es abrir esos primeros cursos de Medicina en el campus de Teruel", ha afirmado sobre un paso que quiere sirva de "guiño territorial" a la provincia de Teruel.

Ni Azcón ni Bolea han querido avanzar el número de cursos y alumnos de Medicina que podrían comenzar el próximo año académico, aunque la cifra de estudiantes puede asemejarse a la existente en esa disciplina en el campus de Huesca, 45.

ALIANZA ESTRATÉGICA

El presidente aragonés ha mostrado todo el respaldo por la colaboración mostrada tanto por el anterior rector José Antonio Mayoral, como por su sucesora, Rosa Bolea, a quien ha agradecido especialmente el esfuerzo realizado "para haber incrementado la oferta académica en 257 plazas en carreras, como la de Medicina, con una alta demanda y una alta empleabilidad".

Rosa Bolea ha dado la bienvenida al inicio de curso del Campus Iberus, una alianza de cuatro universidades del valle del Ebro "para hacerse más fuertes, tener más representación internacional en el mundo, aunar fuerzas y recursos porque el dinero que manejamos es dinero público", ha recordado.

Campus Iberus agrupa a 60.000 estudiantes universitarios en 150 títulos de grado y 3.500 estudiantes de doctorado en 89 programas de doctorado, ofreciendo además 131 másteres oficiales y 181 títulos propios impartidos en las cuatro universidades, además de contar con 480 grupos de investigación.

La plantilla conjunta de Campus Iberus es de 5.500 miembros del Personal Docente e Investigador (PDI) y 3.000 del Personal de Administración y Servicios (PAS).

BOLEA QUIERE UNA TASA DE TEMPORALIDAD POR DEBAJO DEL 10%

El acto de apertura del curso 2025-2026 del Campus Iberus se ha iniciado con la presentación del resumen de la Memoria del curso 2024-2025 del Campus Iberus, y a continuación, el profesor José Antonio Mayoral, catedrático de Química Orgánica de la Universidad de Zaragoza, ha impartido la lección inaugural con el título 'De Química, Sostenibilidad y Circularidad'. Han actuado como madrina y padrino la doctora María Elísabet Pires Ezquerra y el doctor José María Fraile Dolado.

En su conferencia, Mayoral ha analizado el papel fundamental de la química en la construcción de una sociedad más sostenible. Ha recordado los orígenes del movimiento ambientalista y de cómo surgió la Química Verde, basada en principios que apuestan por la prevención, la eficiencia, el uso de materias primas renovables y el diseño de productos más seguros para la salud y el medioambiente.

Asimismo, ha destacado la importancia de la economía circular como cambio de paradigma frente al modelo lineal de consumo, señalando ejemplos de valorización de residuos, simbiosis industrial y la necesidad de reducir la dependencia de materias primas críticas. Ha concluido que la química debe ser protagonista en las soluciones para un futuro más sostenible y competitivo.

El acto ha finalizado con la intervención de la rectora de la Universidad de Zaragoza, que además ostenta el cargo de presidenta de Campus Iberus. En su intervención, ha destacado la importancia de esta cooperación estratégica para atraer y retener talento, impulsar la investigación y la innovación, y proyectar una educación superior con vocación internacional.

Asimismo, ha repasado las líneas prioritarias de su recién iniciado mandato, centradas en la digitalización, la inteligencia artificial, la mejora de la oferta académica, la internacionalización, el apoyo a la investigación y transferencia, la sostenibilidad y el compromiso social, reafirmando el papel de la universidad pública como motor de progreso y desarrollo en el valle del Ebro.

Rosa Bolea ha abordado ese necesario proceso de digitalización, la búsqueda como objetivo de una mayor oferta académica mediante las alianzas con otras universidades y su propósito de llevar la tasa de temporalidad por debajo del 10%.

Tras el discurso del presidente del Gobierno de Aragón, se ha entonado el 'Gaudeamus Igitur' para clausurar el acto.