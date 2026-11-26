Este jueves por la mañana se ha producido la firma del acuerdo del nuevo modelo de financiación de UNIZAR 2027 – 2031. - FABIÁN SIMÓN

ZARAGOZA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

En un acto institucional celebrado en la Sala de Columnas este jueves por la mañana, el Presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y la Rectora Magnífica de la Universidad de Zaragoza, Rosa María Bolea, han suscrito un acuerdo institucional sobre el modelo global de financiación de UNIZAR para el período 2027 - 2031.

Este documento formaliza el acuerdo de ambas instituciones para dotar al sistema universitario público aragonés de 1.511 millones de euros a lo largo de los próximos cinco ejercicios.

Esta asignación presupuestaria representa un incremento directo de 430 millones de euros respecto al modelo que está a punto de agotar su vigencia (2022 -2026), lo que supone un crecimiento del 40 % de los fondos destinados al funcionamiento ordinario, la investigación, la docencia y la modernización de las infraestructuras del campus.

"Iniciamos este quinquenio desde la posición más sólida posible, con deuda cero al cierre de 2026 tras haber transferido más de 90 millones de euros extraordinarios para cubrir el 100 % de sus costes estructurales", ha detallado el Presidente Azcón sobre los 1.511 millones de euros, entendido como "un compromiso con la universidad pública aragonesa que se mide en recursos y en certezas".

La rectora ha manifestado su satisfacción con el modelo global alcanzado, fruto de la negociación con el Gobierno de Aragón, que supone una mejora considerable respecto del modelo anterior.

Este modelo, ha afirmado, garantiza la transferencia básica, en la que se asume en los próximos años el incremento de la oferta de plazas de estudios y la implantación de nuevas titulaciones y supone una herramienta fundamental para abordar los proyectos de futuro de la institución.

El objetivo central del acuerdo, han destacado los firmantes, es proporcionar "estabilidad y certidumbre" financiera a la Universidad de Zaragoza y garantizar la plena suficiencia de recursos para alcanzar sus objetivos estratégicos en el medio y largo plazo.

El nuevo marco presupuestario parte de una posición saneada al finalizar el ejercicio 2026 y, para conseguirlo, el Gobierno de Aragón ha destinado desde 2023 más de 92 millones de euros adicionales de recursos propios a sufragar incrementos retributivos y diversos costes sobrevenidos que no estaban contemplados en el diseño inicial del modelo de 2022.

Resultado de esta aportación extra, la Universidad de Zaragoza ha alcanzado la cobertura del 100 % de sus gastos corrientes y de personal, financiados tanto con la denominada transferencia básica -dotada con 245 millones en 2027- como con los ingresos propios de la Universidad, que entra por tanto el período 2027 - 2031 en una posición saneada, libre del déficit estructural.

REFORMA DE MEDICINA, INTERNACIONALIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN

Así, el nuevo modelo global de financiación articula su presupuesto en torno a dos grandes pilares: la mencionada transferencia básica y varias líneas estratégicas que incluyen partidas para infraestructuras y equipamientos, entre los que destaca la partida de 39,9 millones para la destinada a la reforma integral de la Facultad de Medicina de Zaragoza; dotaciones para la internacionalización y la digitalización del campus y también para impulsar la investigación y la captación y retención de talento.

"Hoy ratificamos una alianza estratégica de futuro basada en una convicción firme: la Universidad de Zaragoza es el gran motor de la economía del conocimiento de nuestra Comunidad Autónoma", ha afirmado Azcón, que ha definido a UNIZAR como "una institución académica de vanguardia, que aspira a competir a nivel internacional y a captar el mejor talento".

Por su parte, Rosa Bolea ha agradecido al Gobierno de Aragón su apoyo a la Universidad mediante este modelo de financiación, así como el trabajo realizado durante los últimos meses desde las distintas Consejerías implicadas.

Además, la Rectora ha destacado que los incrementos, tanto en infraestructuras como en investigación, supondrán una mejora de las condiciones de trabajo de la comunidad universitaria. Asimismo, el aumento en la partida de investigación garantizará unas estructuras adecuadas para el desarrollo de los proyectos liderados por los investigadores e investigadoras de la Universidad de Zaragoza.

Finalmente, la Rectora ha destacado la integración, dentro de este modelo, del contrato programa IDEA, partida que se dedicará al desarrollo de ejes nucleares para la Universidad, como son la Internacionalización, Digitalización, Estrategia y Acción social.Azcón y Bolea han recordado la evolución del mapa de titulaciones de la Universidad de Zaragoza en los tres últimos cursos, que ha hecho posible crear 326 nuevas plazas de grado en titulaciones estratégicas de la rama STEM y biosanitaria en los tres campus públicos.

También han puesto de manifiesto la plena disposición a mantener y reforzar los cauces de colaboración y comunicación entre el Gobierno autonómico y la Universidad pública para que "lidere la generación de talento, de oportunidades y de conocimiento", en palabras del presidente.