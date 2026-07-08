El Gobierno aragonés activa la Situación Operativa 2 Nivel 2 por un incendio que obliga a confinar Albelda

El CECOPI se ha reunido en la sala de crisis del 112. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha activado este miércoles a las 21.40 horas la Situación Operativa 2 Nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales (PROCINFO) por el incendio forestal declarado en Castillonroy (Huesca), en la Comarca de La Litera, ante la afección a la población de Albelda.

El Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI) ha analizado esta noche la evolución del incendio, que permanece activo y avanza por una zona de terreno agrícola con monte bajo. El fuego se desplaza por zonas de barrancos en dirección oeste y la prioridad del operativo se centra en la defensa de Albelda, así como en la protección de granjas y otras instalaciones próximas al perímetro.

El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, ha indicado que el incendio se ha declarado sobre las 18.14 horas y "ha tenido una evolución rapidísima" y está cercano al que se registró hace diez días en Tamarite de Litera.

"Hemos tenido problemas por la rápida expansión del incendio y, sobre todo, por la cantidad de humo existente y la proximidad del fuego, y como medida preventiva hemos mandado un Es-Alert al municipio de Albelda, pidiendo el confinamiento de los habitantes del municipio. Es una medida puramente preventiva".

El Gobierno de Aragón ha pedido a la ciudadanía que siga las indicaciones de los servicios de emergencia, evite desplazamientos innecesarios y no se acerque a la zona afectada.

"Este municipio no tiene peligro directo en este momento, pero entendemos que la mejor manera de garantizar su seguridad es que permanezcan en sus casas, con puertas y ventanas cerradas. La prioridad ahora es defender Albelda, proteger las granjas y trabajar durante la noche para intentar controlar el incendio lo antes posible, aprovechando la bajada de las temperaturas", ha explicado el consejero.

El Puesto de Mando Avanzado se ha trasladado a Tamarite de Litera. Los medios desplegados trabajan para asegurar la cola del incendio, contener el avance del fuego y reforzar la protección de la zona de granjas.

La carretera N-230 se encuentra cortada entre los puntos kilométricos 36,7 y 37, y también se mantiene cortada la A-140 en la zona afectada por la evolución del incendio. En el entorno de Alfarrás, los Mossos d'Esquadra mantienen igualmente cortes de tráfico para garantizar la seguridad y facilitar el trabajo de los medios de emergencia.

Además, se ha cortado un tendido eléctrico para facilitar las operaciones de extinción, con posible afección a las comunicaciones por vía telefónica.

Durante la noche trabajan medios del operativo INFOAR del Gobierno de Aragón, medios del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), Bomberos de la Diputación Provincial de Huesca (DPH), Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza, Guardia Civil, Protección Civil y la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Por parte del operativo INFOAR se han desplazado cinco autobombas, seis brigadas terrestres, el Puesto de Mando Avanzado con sus técnicos, el director técnico de extinción, personal de apoyo al director de extinción, GADEX, un operador de comunicaciones y un bulldozer.

El MITECO ha desplazado la BRIF de Daroca. La Unidad Militar de Emergencias (UME) se incorpora al operativo con una sección completa, seis autobombas, una nodriza y un bulldozer.Además, de cara a esta noche se movilizan dos cuadrillas y dos autobombas de Huesca, y dos cuadrillas y dos autobombas de Zaragoza. Se ha activado igualmente la movilización de Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza.

Por su parte, la Guardia Civil tiene una patrulla en Albelda y participa en la regulación de los cortes de tráfico y en las medidas de seguridad en la zona afectada.

"Tenemos que agradecer el trabajo de todos los medios desplazados, de los bomberos, de la UME, del Gobierno de España, del Ayuntamiento de Zaragoza, de la Diputación Provincial de Huesca y de todos los agricultores de la zona, que están ayudando muchísimo para intentar que esto se acabe lo antes posible", ha añadido el consejero.

Bermúdez de Castro ha apuntado que "hemos tenido un día muy complicado en el ámbito de Aragón porque ha habido muchas tormentas secas, muchos rayos, y han hecho que en diferentes puntos de la comunidad hayamos tenido sustos".

PREVISIÓN METEOROLÓGICA

En cuanto a la previsión meteorológica, durante las últimas horas se ha producido un cambio en la dirección del viento. Tras un predominio inicial de viento de sur, está entrando viento de componente norte y nordeste, con rachas de entre 20 y 25 kilómetros por hora y baja intensidad. Esta situación se mantendrá aproximadamente hasta las 02.00 horas, con una disminución progresiva.

A partir de las 10.00 horas de este jueves se espera un giro a viento de sur, que será predominante durante la jornada, con componentes sur y sureste. La previsión apunta a una intensificación del viento entre las 17.00 y las 21.00 horas, especialmente de componente sur y sureste.

La humedad relativa alcanzará esta noche un pico del 40% y mañana bajará hasta valores de entre el 15% y el 20%. La temperatura máxima prevista para mañana en la zona será de 40 grados, con una noche tropical y mínimas superiores a los 20 grados. De cara al fin de semana se mantiene un escenario de calor, con máximas en torno a los 38 grados y mínimas también cercanas a los 20 grados.