El Gobierno aragonés confirma la muerte del lince ibérico 'Waka' tras un posible impacto con un tren

El lince ibérico 'Waka' durante su liberación el pasado mes de abril. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha confirmado la muerte de Waka, uno de los ejemplares de lince ibérico reintroducidos este año en la comunidad dentro del programa de recuperación de la especie. La necropsia practicada este lunes en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de La Alfranca ha determinado que el animal falleció a consecuencia de un fuerte golpe en la cabeza que le provocó la rotura del cuello, unas lesiones compatibles con el impacto de un tren o con la onda de presión del aire generada por el paso de un convoy.

El cadáver de la hembra fue encontrado en las inmediaciones de la vía ferroviaria a su paso por el entorno de Puerto Venecia, en Zaragoza. La localización fue posible gracias al collar con emisor GPS que portaba el animal y que permitió detectar de forma inmediata la ausencia de movimiento.

Desde el Departamento de Medio Ambiente y Turismo han lamentado la pérdida del ejemplar, incorporado hace apenas dos meses al proyecto de reintroducción del lince ibérico en la cuenca del río Huerva.

'Waka' nació en el centro de cría en cautividad de El Acebuche, en Doñana, y llegó a Aragón el pasado 29 de abril junto al macho 'Worbi', procedente de Zarza de Granadilla (Cáceres). Ambos fueron liberados el 27 de mayo tras completar el periodo de adaptación y constituían la segunda pareja integrada en el programa autonómico de recuperación de la especie.

El Ejecutivo aragonés recuerda que los atropellos en infraestructuras lineales de transporte constituyen una de las principales causas de mortalidad no natural del lince ibérico, especialmente durante sus desplazamientos de dispersión. En el caso de las líneas ferroviarias, la elevada velocidad de los trenes y determinadas características de los vallados incrementan el riesgo para estos animales.

CONTINÚA EL PROGRAMA DE RECUPERACIÓN

Pese a este contratiempo, el Gobierno de Aragón mantiene el calendario previsto para el programa de reintroducción y ha confirmado que esta misma semana llegarán a la finca de Torrecilla de Valmadrid otros dos nuevos ejemplares, que formarán la cuarta pareja incorporada al proyecto.

La iniciativa forma parte de la Estrategia Nacional para la Conservación del Lince Ibérico y convirtió el pasado mes de marzo a Aragón en la primera comunidad autónoma del noreste peninsular en recuperar esta especie, desaparecida del territorio desde la segunda mitad del siglo XX.

Los primeros ejemplares, 'Windtail' y 'Wynx', fueron liberados el 17 de marzo y, tras completar su periodo de aclimatación, continúan explorando distintos puntos del valle del Ebro.

Posteriormente llegaron 'Worbi' y 'Waka', mientras que el pasado 3 de junio se incorporó una tercera pareja, formada por Werba y Wound, que todavía permanece en la finca de Torrecilla de Valmadrid completando su proceso de adaptación antes de ser liberada en el medio natural.

SEGUIMIENTO PERMANENTE DE LOS EJEMPLARES

Todos los linces que forman parte del programa son objeto de un seguimiento intensivo mediante collares GPS y sistemas de radioseguimiento, lo que permite a los técnicos conocer sus desplazamientos, controlar su estado y actuar con rapidez ante cualquier incidencia.

El Ejecutivo autonómico considera que este sistema ha resultado determinante para localizar con rapidez el cadáver de 'Waka' y obtener información precisa sobre las circunstancias de su muerte, un hecho que servirá para continuar evaluando los riesgos a los que se enfrenta la especie durante su proceso de recolonización del territorio aragonés.

A pesar de la pérdida de este ejemplar, el Departamento de Medio Ambiente y Turismo mantiene su apuesta por un proyecto que busca consolidar una población estable de lince ibérico en Aragón y contribuir a la recuperación de una de las especies más emblemáticas y amenazadas de la fauna española.