Uno de los aspectos destacados de esta convocatoria es su alcance territorial. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón, a través de su Dirección General de Calidad Ambiental, ha concedido 9 millones de euros en subvenciones a 35 proyectos promovidos por entidades locales aragonesas.

Estas ayudas permitirán mejorar las infraestructuras municipales de gestión de residuos, impulsar la preparación para la reutilización y el reciclado y avanzar hacia un modelo de economía circular.

La convocatoria se enmarca en la Orden MAT/1496/2025, de 21 de octubre, publicada hoy miércoles 25 de noviembre en el Boletín Oficial de Aragón (BOA), y cuenta con financiación conjunta del Gobierno de Aragón y del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

En concreto, el 60% de la inversión procede de fondos propios autonómicos y el 40% restante de financiación europea. La línea de subvenciones está dirigida a entidades locales aragonesas, consorcios de gestión de residuos urbanos y otras entidades públicas equivalentes contempladas en la planificación autonómica en materia de residuos. Su objetivo es, en palabras del director general de Calidad Ambiental, José Montoya, "movilizar inversiones para modernizar instalaciones, reforzar los servicios municipales y mejorar la capacidad de tratamiento y reciclaje en el conjunto del territorio".

DISTRIBUCIÓN EQUILIBRADA

Uno de los aspectos destacados de esta convocatoria es su alcance territorial. Los 35 proyectos seleccionados mediante un procedimiento de concurrencia competitiva permitirán desarrollar actuaciones en las tres provincias aragonesas, con una distribución equilibrada de los fondos.Así, la provincia de Huesca recibirá 3.157.954,24 euros, el 35,1% del importe total; Teruel contará con 2.734.235,80 euros, el 30,4%; y Zaragoza concentrará 3.107.809,96 euros, el 34,5% de las ayudas.

El director general de Calidad Ambiental ha resaltaDO que esta convocatoria permite llevar "inversiones y mejoras concretas a municipios de todo Aragón", reforzando unos servicios públicos esenciales y contribuyendo a que el territorio avance de forma equilibrada. Montoya ha subrayado también que "apoyar las infraestructuras locales de gestión de residuos es también apoyar a nuestros pueblos, mejorar su capacidad para prestar servicios y generar oportunidades para la economía rural".

CINCO LÍNEAS DE ACTUACIÓN

Las ayudas se articulan en cinco líneas destinadas a mejorar las infraestructuras y los servicios de gestión de residuos municipales. La primera; construcción, ampliación o mejora de plantas de compostaje de biorresiduos recogidos separadamente. La segunda, adquisición de equipamiento para ampliar o mejorar instalaciones de compostaje existentes o en construcción.

La tercera, implantación, ampliación o mejora de sistemas de recogida separada de biorresiduos domésticos y comerciales. La cuarta, construcción o mejora de instalaciones de puntos limpios y, la última, adquisición de equipamiento para ampliar o mejorar puntos limpios existentes o en construcción.

A través de estas actuaciones se pretende reforzar las infraestructuras municipales, incrementar la recogida separada de residuos orgánicos, facilitar su tratamiento y valorización y mejorar la capacidad de reciclaje de los residuos generados por la ciudadanía y las actividades comerciales.

La inversión contribuirá asimismo a avanzar en los objetivos europeos en materia de gestión de residuos municipales, especialmente en el incremento de la preparación para la reutilización y el reciclado, la recogida separada de biorresiduos y la reducción de los residuos destinados a eliminación.

Estas actuaciones se enmarcan también en los objetivos de la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, y del Plan de Gestión Integral de Residuos de Aragón, Prevención y Economía Circular (GIRAPEC) 2025-2030, reforzando el papel de las administraciones locales en la mejora de la gestión de los residuos.