El Gobierno aragonés llevará 'TikTok' y la banca digital a personas mayores en pueblos pequeños

Archivo - Un móvil con la aplicación de Tiktok abierta, a 8 de julio de 2025, en Madrid (España). T - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

ZARAGOZA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La nueva edición de los Talleres TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) del Gobierno de Aragón permitirá a los habitantes de municipios de menos de 2.000 habitantes, en especial a las personas mayores, aprender a hacer videollamadas, utilizar 'TikTok', manejar un asistente de voz o realizar trámites con la Administración o el banco desde el móvil.

La iniciativa, publicada este lunes en el Boletín Oficial de Aragón (BOA), cuenta con un presupuesto total de 75.000 euros y se articula a través de subvenciones dirigidas a las Comarcas para la organización de talleres prácticos de iniciación y capacitación digital, ha informado el Ejecutivo autonómico.

Las ayudas podrán cubrir hasta el 80% del coste de cada taller, con un máximo de 500 euros por actividad y hasta 30 talleres por comarca.

Los contenidos del programa, impulsado por el Departamento de Hacienda, Interior y Administración Pública a través de la Dirección General de Administración Electrónica y Aplicaciones Corporativas, están orientados al uso cotidiano de la tecnología y abarcan desde la banca online, las compras por internet o la sanidad digital, hasta el uso del teléfono móvil y la tableta, las videollamadas o el correo electrónico.

El programa incluye además propuestas menos habituales en este tipo de formación, como el manejo de 'TikTok', 'YouTube', asistentes de voz inteligentes o pulseras de actividad, con el objetivo de acercar la digitalización a todos los públicos y combatir la brecha digital en el entorno rural.

La convocatoria introduce asimismo una mayor flexibilidad, ya que los talleres podrán ponerse en marcha incluso con un mínimo de cuatro asistentes, lo que facilita su implantación en pueblos pequeños y con población dispersa. Se celebrarán en centros públicos o de uso social, como bibliotecas o aulas de informática.

Además, se fomentará la organización de varios talleres por localidad, configurados como ciclos formativos, para favorecer la continuidad del aprendizaje y la creación de comunidades digitales estables.

Los talleres deberán ser impartidos por profesionales con formación técnica y pedagógica, preferentemente con domicilio o actividad en la propia comarca o en comarcas limítrofes.

Las Comarcas interesadas disponen de un mes desde la publicación de la convocatoria para presentar sus solicitudes de forma electrónica a través de la sede del Gobierno de Aragón.