El Gobierno central insiste en que tiene "un proyecto propio" para el pabellón de España y no lo puede ceder

Archivo - Pabellón de España de la Expo 2008. - EUROPA PRESS. - Archivo

ZARAGOZA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Fuentes de la Delegación del Gobierno en Aragón han señalado que el Estado tiene "un proyecto propio y de interés" para la Comunidad que se ubicará en el pabellón de España de la Expo 2008, por lo que el edificio "no se puede ceder".

Así lo han trasladado después de que el Consejo de Gobierno de Aragón haya aprobado este miércoles solicitar la cesión del antiguo pabellón para que acoja el Conservatorio Profesional de Música de Zaragoza.

Del mismo modo, han indicado que este proyecto del Gobierno central "se contará una vez pase el periodo electoral", dado que durante estas semanas "no se pueden hacer anuncios".

Por otro lado, en relación a las críticas por los retrasos en la variante de Sabiñánigo, Delegación del Gobierno se ha remitido a la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para afirmar que "no ha parado ninguna obra".

Ha indicado que la obra se encuentra paralizada por las empresas adjudicatarias, que reclaman la aprobación de un tercer modificado con condiciones económicas particulares concretas.

En este punto, la Dirección General de Carreras "vela por el interés general" y por que "las obras se hagan de acuerdo con lo contratado".