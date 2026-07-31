El Gobierno de la ciudad responde a Ranera que el problema del SPA de Ranillas comenzó con el PSOE

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ZARAGOZA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno local de Zaragoza ha afirmado este viernes que "el verdadero problema" del SPA de Ranillas no empezó con el equipo de la actual alcaldesa, Natalia Chueca, sino con "el modelo de gestión que el PSOE dejó en el Parque del Agua tras la Expo", en respuesta a la portavoz socialista, Lola Ranera.

La líder de la oposición ha advertido de la gravedad del caso del SPA de Ranillas por las "consecuencias económicas muy importantes" que puede tener para la ciudad y porque puede conllevar la inhabilitación de los consejeros del anterior gobierno.

"Queremos conocer los expedientes y no nos han dado ninguna información. ¿Por qué no nos han dado información? Ellos sabrán. Nosotros lo que entendemos es que algo están escondiendo y que evidentemente a alguien están protegiendo en todo esto. Si no, no tiene ningún sentido que no nos den los expedientes", ha planteado Ranera.

"Nos preocupa enormemente que la jueza haya citado al anterior Gobierno municipal por un acuerdo declarado nulo y que este procedimiento pueda tener importantes consecuencias económicas para la ciudad. Ya existe una primera condena de 164.000 euros por cuatro trabajadores del total de 36".

"El Gobierno de Zaragoza lamenta que el PSOE y su portavoz municipal vuelvan a mentir, crear confusión y lanzar insinuaciones sin fundamento para intentar ocultar su propia gestión y desviar la atención de la realidad".

Para el Gobierno local, "resulta sorprendente que el PSOE vuelva a intentar sembrar dudas sobre la alcaldesa y su equipo cuando la Justicia no ha llamado a declarar a ningún miembro del Gobierno de Zaragoza. Lo que hay es un procedimiento judicial en el que este Ayuntamiento está defendiendo, como ha hecho desde el primer día, los intereses de todos los zaragozanos".

"LEGADO SOCIALISTA"

Han puesto de relieve "las concesiones fallidas, los concursos de acreedores, los cánones impagados, los trabajadores sin cobrar y las instalaciones abandonadas", que "forman parte del legado socialista que todavía hoy sigue pagando Zaragoza".

"Mientras el PSOE intenta generar ruido y titulares, este Gobierno actúa guiado por informes técnicos, cumple las resoluciones judiciales y defiende el patrimonio municipal frente a quienes durante años explotaron instalaciones públicas sin cumplir con sus obligaciones".

"Esa es la diferencia entre quienes crearon el problema y quienes lo están resolviendo. Es una vergüenza que el PSOE del Ayuntamiento de Zaragoza intente dar lecciones sin explicar por qué sigue sin asumir responsabilidades por el fracaso de las concesiones de la Expo y por qué pretende convertir en una polémica política este asunto", han concluido desde el Gobierno de la ciudad.