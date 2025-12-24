El Gobierno concede la Gran Cruz de Carlos III a título póstumo a los expresidentes aragoneses Eiroa y Lanzuela

Archivo - Uno de los accesos al Edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón. - FABIÁN SIMÓN - Archivo

ZARAGOZA 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la concesión de la Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III a título póstumo a los expresidentes de Aragón Emilio Eiroa (PAR) y Santiago Lanzuela (PP).

Este acuerdo se ha alcanzado en la reunión del Consejo de Ministros de este martes, 23 de diciembre, y aparece publicada en el Boletín Oficial del Estado de este miércoles, 24 de diciembre.

La Real Orden, que tiene carácter civil desde 1847, fue fundada por Carlos III con el fin de reconocer a aquellas personas que hubiesen destacado por sus buenas acciones en beneficio de España y la Corona. La gran cruz es la segunda máxima distinción, por detrás del collar, la máxima distinción que otorga el Estado español y que se reserva en general a los miembros de la Familia Real y jefes de Estado y de Gobierno.

EMILIO EIROA

Emilio Eiroa, nacido en Vegadeo (Asturias) en 1935, fue el tercer presidente del Gobierno de Aragón, de 1991 a 1993, tras la renuncia de Hipólito Gómez de las Roces (PAR), cargo que abandonó tras la moción de censura presentada por el PSOE que contó con el voto del tránsfuga del PP Emilio Gomáriz.

En su carrera política, que dejó en 2022, ejerció como concejal del Ayuntamiento de Zaragoza, diputado en las Cortes de Aragón, senador por designación autonómica y presidente del Parlamento autonómico entre 1995 y 1999. Asimismo, fue uno de los cofundadores del Partido Aragonés (PAR).

Falleció el 10 de marzo de 2013, a los 77 años, de una angina de pecho.

SANTIAGO LANZUELA

Por su parte, Santiago Lanzuela nació en Cella (Teruel) en 1948. Licenciado en Ciencias Económicas, fue consejero de Economía del Gobierno de Aragón entre 1989 y 1993 en los Ejecutivos autonómicos presididos por Hipólito Gómez de las Roces y Emilio Eiroa.

Fue presidente de la comunidad autónoma de 1995 a 1999. Posteriormente se convirtió en senador por designación autonómica y, desde 2000 a 2014, diputado al Congreso por la provincia de Teruel. Murió el pasado 16 de abril de 2020, a causa de la COVID-19.