El Gobierno destina 1,6 millones a Aragón para conservar su patrimonio histórico mediante el Programa 2% Cultural

Archivo - La Cartuja de Las Fuentes, uno de los monumentos que recibe subvenciones del 2% Cultural. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España, a través del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y del Ministerio de Cultura, invertirá 80 millones de euros en la recuperación y puesta en valor de 78 monumentos del Patrimonio Histórico español, repartidos en 73 municipios. Aragón recibirá 1,6 millones para tres actuaciones

La Comisión Mixta para el Programa 2% Cultural ha aprobado el listado provisional de actuaciones después de haber recibido 422 solicitudes. Para la Comunidad Autónoma de Aragón, se ha aprobado un total de tres actuaciones repartidas en las provincias de Zaragoza y Huesca: El palacio episcopal de Tarazona, la Cartuja de Las Fuentes, en Sariñena, y la villa romana de Azuara.

El programa del 2% Cultural nace de la obligación del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y el Ministerio de Cultura de destinar el 2% de sus partidas de contratos de obras públicas a trabajos de conservación o enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español o al fomento de la creatividad artística.

La restauración de la fachada sur y retablo del palacio episcopal de Tarazona (Zaragoza) recibirá una subvención de 897.141 euros del programa del 2% Cultural. También ha sido aprobado el acondicionamiento y mejora del monasterio de la Cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes, en Sariñena (Huesca), con una ayuda de 446.798 euros. Asimismo, se ha aprobado la conservación y restauración de salas en la villa romana de La Malena, en Azuara (Zaragoza), con una subvención de 274.084 euros.

PRÓXIMA CONVOCATORIA DE 45 MILLONES

Asimismo, el Consejo de Ministros, a propuesta de la Comisión Mixta integrada por representantes de los tres ministerios, ha autorizado este martes una nueva convocatoria del Programa 2% Cultural por valor de 45 millones de euros, que previsiblemente será publicada antes del fin de este año 2026. Esta nueva convocatoria implica que el Programa 2% Cultural convoca sus ayudas dos años seguidos, demostrando el compromiso de los departamentos ministeriales con la recuperación de patrimonio.

PROGRAMA DEL 2% CULTURAL

El programa del 2% Cultural es la principal herramienta de la Administración General del Estado para garantizar la conservación del patrimonio histórico, cultural y artístico de España, priorizando la generación de actividad, creando empleo y regenerando los entornos urbanos o rurales.

Desde su puesta en funcionamiento, se han aprobado 1.346 solicitudes en proyectos que totalizan un presupuesto de ejecución de 1.362 millones de euros. Para todos ellos, la ayuda aportada por el programa del 2% Cultural suma 854,9 millones de euros, lo que viene a ser un 62,8% del importe de ejecución.

A estas solicitudes ya aprobadas se sumarán las 78 de la convocatoria 2025, constatando el compromiso de los tres ministerios que trabajan conjuntamente en la conservación del Patrimonio.