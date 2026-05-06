El Gobierno destina 7,8 millones de euros a Aragón para el desarrollo del Plan Corresponsables en 2026

Archivo - Una manos de hombre empujan un carrito de bebé. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno, a través del Ministerio de Igualdad, destina 7.847.985,11 millones de euros a Aragón dedicados al Plan Corresponsables de los 142,5 millones asignados a toda España en 2026. Así lo han acordado este miércoles el Ministerio de Igualdad y las comunidades y ciudades autónomas de Ceuta y Melilla en la Conferencia Sectorial de Igualdad.

El Plan Corresponsables tiene como objetivo favorecer la conciliación y la gestión de los usos del tiempo de las familias, desde un enfoque de corresponsabilidad entre mujeres y hombres; reconocer el valor de los cuidados a través de la profesionalización y dignificación del sector; e impulsar el cambio social y cultural hacia modelos de masculinidades corresponsables e igualitarias.

La distribución de los fondos entre las comunidades y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla se ha realizado teniendo en cuenta diferentes variables y ponderaciones sobre datos como la población de hasta 16 años, la insularidad, el ser ciudad fronteriza, la superficie, la dispersión de población o por gran urbe.

LÍNEAS DE ACCIÓN FINANCIABLES

Las líneas de acción financiables a través del Plan Corresponsables serán los servicios de cuidados profesionalizados para facilitar la conciliación de las familias y el fomento del empleo en este sector profesional, la sensibilización en materia de corresponsabilidad, la igualdad en los cuidados o masculinidades corresponsables y usos del tiempo.

A ello se suma la formación para impulsar modelos de masculinidades igualitarias y corresponsables, los estudios y trabajos técnicos sobre masculinidades igualitarias, o el seguimiento y evaluación del propio Plan Corresponsables.

Por otro lado, el Plan Corresponsables mantiene en 2026 las mejoras introducidas en la pasada convocatoria. De esta forma, se continua con el modelo de cofinanciación, donde la Administración General del Estado aporta un 75% (142,5 millones) y las comunidades autónomas el 25% restante (47,5 millones).

Se mantienen, asimismo, las medidas puestas en marcha para el mejor control y trazabilidad de los fondos públicos, así como el uso de la herramienta de medición de impacto, el Hub Corresponsables, que mejora la evaluación del plan.

Entre las medidas surgidas fruto del trabajo conjunto entre el ministerio y las comunidades autónomas, caben destacarse algunas como que no haga falta acreditación de renta en municipios rurales, cuando haya plazas disponibles en las actividades financiadas por el plan; el refuerzo de la igualdad de género; o la inclusión de todas las posibles titulaciones y acreditaciones existentes que tengan relación con el cuidado de personas menores y el ocio y tiempo libre.