El Gobierno de España destina cerca de un millón de euros a Aragón para programas de lucha contra las drogas

Archivo - Billetes de 50 euros - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España, a propuesta del Ministerio de Sanidad, ha aprobado destinar 929.407 euros a Aragón para programas de lucha contra las drogas, enmarcados en el Plan Nacional sobre Drogas. El Consejo de Ministros ha autorizado el reparto en total de 21.281.080 euros; estos créditos, que serán gestionados por las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, permiten dar continuidad a las estrategias de intervención frente a las adicciones en todo el territorio nacional.

Los criterios de reparto y la distribución resultante ya fueron aprobados por la Comisión Sectorial el pasado 20 de mayo de 2026. Los fondos se distribuyen a través de cinco conceptos presupuestarios clave para cubrir todas las áreas de la Estrategia Nacional sobre Adicciones.

El de Prevención tiene 4,67 millones de euros para programas de prevención de drogodependencias desarrollados en el marco de la Estrategia Nacional. A Aragón le corresponden de esta partida 137.625 euros.

Para Rehabilitación y Reinserción constan 1,47 millones de euros específicamente para programas dirigidos a toxicómanos con problemas jurídico-penales de los que a Aragón se destinan 55.463 euros.

El Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones está dotado con 1,66 millones de euros para la recogida y análisis de datos sobre indicadores de tratamiento, urgencias y mortalidad, de los que a Aragón van 70.560 euros.

OTRAS PARTIDAS

La línea Desarrollo de la Estrategia Nacional asciende a 3,86 millones de euros para gastos generales derivados de los programas autonómicos de la Estrategia Nacional sobre Adicciones. De esta partida, para Aragón se consignan 168.946 euros.

La aplicación de la Ley 17/2003 consta de 9,6 millones de euros para actividades diversas en aplicación de la normativa vigente sobre el fondo de bienes decomisados. Aragón cuenta con 496.813 euros de esta partida.

La distribución de los fondos se ha realizado siguiendo criterios técnicos que incluyen la población de hecho, la dispersión poblacional, el apoyo a estructuras de coordinación y variables específicas como las admisiones a tratamiento o la mortalidad registrada en los últimos cinco años.

Este acuerdo reafirma la colaboración estable entre el Ministerio de Sanidad y las administraciones autonómicas para abordar la problemática de las adicciones de manera integral y coordinada.