Gobierno y oposición chocan en la DPZ en un pleno bronco con protestas de los bomberos

1115638.1.260.149.20260909154820 Bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) dan la espalda a la corporación en señal de protesta. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) ha vivido este miércoles una tensa sesión plenaria, con cruces de reproches entre Gobierno y oposición en torno a las condiciones de los profesionales del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios (SPEI), en la que además han estado presentes los bomberos, que han llegado a increpar al presidente, Juan Antonio Sánchez Quero, o al diputado delegado del servicio, Alfredo Zaldívar, al grito de "mentiroso", "12 años tocándote los huevos" o "ignorancia o mala fe".

"Por mucho que griten, yo voy a seguir hablando", ha respondido el presidente de la DPZ, quien ha instado a la mesa negociadora a llegar a un acuerdo en torno a las condiciones laborales y de seguridad de los Bomberos. La próxima reunión está prevista para este jueves, a las 11.00 horas.

En torno a una veintena de bomberos han presenciado el pleno con camisetas negras con el lema 'Juanote somos todos', en recuerdo a Juan Luis Alonso, el compañero fallecido en la extinción de un incendio en Calatorao el pasado 18 de agosto, hecho por el que todos los portavoces han reiterado sus condolencias. Al finalizar las intervenciones y votaciones relacionadas con el SPEI, han dado la espalda a la corporación provincial como muestra de rechazo.

La DPZ ha debatido un total de siete mociones relativas a bomberos y prevención y extinción de incendios. En total, cuatro propuestas de Vox y una de cada uno del resto de grupos --PSOE, CHA e IU--. Han salido adelante las tres presentadas por el equipo de gobierno y una de las de Vox, mientras el resto han sido tumbadas al grito de "traidores" desde la bancada del público.

Entre las propuestas no aprobadas estaba la de otorgar la Medalla de Oro de Santa Isabel de Portugal, máxima distinción de la institución, al bombero fallecido, que PSOE, En Común-IU y CHA han rechazado al considerar que una moción no es la vía adecuada para impulsarla, aunque se han mostrado favorables a conceder la Medalla.

También han votado en contra de estudiar la concesión de ayudas económicas a las familias de los bomberos que mueran en acto de servicio o de abrir una investigación sobre el incendio de Calatorao, con el argumento de que el suceso está en manos del juzgado y de la inspección de trabajo.

Sí que ha salido adelante, gracias al voto favorable de CHA --más el de los diputados del PP, que han secundado todas las iniciativas de Vox--, otra moción en favor de la modernización del SPEI.

Las otras tres iniciativas aprobadas son una de CHA para mejorar el SPEI y elaborar un plan especial de protección, prevención y extinción de incendios para todas las comarcas de Zaragoza y a establecer protocolos específicos para proteger las poblaciones, entre otras cuestiones; otra de En Común-IU para reforzar la plantilla de Bomberos o la mejora de los parques y de los medios disponibles; y otra del PSOE para instar al Gobierno de Aragón a impulsar una estrategia de adaptación al cambio climático y prevención de incendios forestales y en favor de la cooperación entre administraciones.

GRUPOS POLÍTICOS

En el turno de los grupos provinciales, Alfredo Zaldívar (PSOE) ha centrado su intervención en presentar la propuesta ofrecida a los representantes sindicales de los Bomberos, en un primer momento rechazada por insuficiente, que pasa por un aumento de hasta 60 efectivos y por cambios en la distribución y las jornadas de trabajo para aumentar la seguridad y modernizar el SPEI.

En relación a los incendios forestales, ha apuntado que este verano ha puesto de manifiesto la "vulnerabilidad" de los municipios situados junto a masas forestales, como es el caso de Alpartir, y que no basta con actuar cuando empieza el fuego, sino que es necesario anteponerse a la emergencia.

"Mañana, parques de bomberos seguirán cerrados y los municipios y sus habitantes seguirán en peligro", ha manifestado la portavoz popular, Maricarmen Lázaro, quien ha afeado a los grupos del equipo de gobierno que intenten solucionar el problema con mociones cuando la última Oferta de Empleo Público de Bomberos se remonta a 2021 --Sánchez Quero ha contestado que la última oposición fue en 2023--.

"No traigan mociones; gestionen", ha remachado, en una intervención en la que ha sido especialmente dura con los representantes de En Común-IU y CHA por mantener su apoyo al equipo de gobierno: "¿Dónde está usted, en el equipo de gobierno o en la oposición". La intervención de Lázaro, al igual que la de los representantes de Vox, han sido aplaudidas por parte de los bomberos asistentes al pleno.

Por parte del grupo provincial de Vox, se han turnado sus dos diputados, Carlos Rodrigo y Jesús García, quienes han defendido la necesidad de impulsar una investigación para conocer "la verdad técnica" sobre el incendio de Calatorao, sin "acusar a nadie", y han recordado que "los incendios se apagan en invierno".

La diputada de En Común-IU, Nerea Marín, ha reprochado a Vox que acuda al pleno a hacer "ruido" e intentar sacar "rédito político", apoyando ahora las reivindicaciones de los bomberos cuando "denuestan" a los sindicatos. En cuanto a los incendios forestales, ha apostado por trabajar todo el año, mantener los cortafuegos, gestionar la vegetación o proteger los núcleos rurales.

En representación de CHA, José Manuel Latorre, tras recordar que han ardido más de 19.000 hectáreas en un verano "terrible" en la provincia de Zaragoza, ha insistido en que no se puede hablar de "limpiar el monte y negar el cambio climático a la vez", en referencia a los "negacionistas" y "terraplanistas" que gestionan el Medio Ambiente en el Gobierno autonómico.

Por otro lado, ha rechazado que Vox intente "apropiarse políticamente" de los bomberos, apoyando que se inicie un expediente para la concesión de la Medalla de Santa Isabel de Portugal al bombero fallecido en Calatorao, pero no a través de una moción. "CHA está con los bomberos. Por eso precisamente no queremos que nadie hable en nombre de los bomberos", ha zanjado.

DECEPCIÓN EN LOS BOMBEROS

En representación de los Bomberos de DPZ, el oficial del Parque de La Almunia de Doña Godina Jesús Pérez se ha mostrado, en declaraciones a los medios de comunicación, decepcionado con lo sucedido en la sesión plenaria: "Sólo quiero decir que enhorabuena a los Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza por su nombramiento como pregoneros --de las Fiestas del Pilar-- de este año, porque realmente se ve que hay una corporación que los quiere, que tiene empatía por ellos y es realmente lo que nos falta a nosotros, la empatía de la corporación".

Ha achadado lo ocurrido en el pleno a "una lucha de partidos" --"otra vez será al revés", ha dicho-- y ha emplazado a la mesa de negociación prevista para este jueves, en la que puede haber "sorpresas". "Puede dar un vuelco en media hora porque pueden pasar muchas cosas", ha avanzado, sin dar más detalles.

Pérez ha subrayado que "el problema es que vamos tarde y mal", con procedimientos en materia de prevención de riesgos laborales que no se cumplen o con los bomberos saliendo a extinguir un incendio "en precario".

Ha confiado en llegar finalmente a un acuerdo en cuanto a las condiciones de los trabajadores y del servicio y ha afeado al equipo de gobierno provincial que delegue siempre la responsabilidad en el Gobierno de Aragón, cuando "hoy por hoy, quien tiene la competencia y la responsabilidad de dotar de plantilla y de medios a los trabajadores del SPEI es esta corporación provincial".

Por último, el bombero ha expresado su decepción por la posición mantenida por los diputados de En Común-IU y CHA: "Personalmente me he sentido más decepcionado por Izquierda Unida y Chunta que por nuestra corporación; pensaba que iban a ser más duros con el propio Gobierno y no lo he visto". Lo que más ha molestado ha sido el voto en contra de la moción para conceder la Medalla de Santa Isabel al compañero fallecido: "Me ha dado mucha pena".