El Gobierno de Zaragoza colocará una pancarta de apoyo a Ceuta e invita a los grupos municipales a asistir

El portavoz del Gobierno de Zaragoza, Víctor Serrano - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Zaragoza colocará una pancarta en el balcón del Ayuntamiento este miércoles, 2 de septiembre, en apoyo a Ceuta y ha invitado a todos los grupos municipales a que participen de este acto que tendrá lugar por la mañana para que luzca durante toda la jornada, que concluirá con la concentración ciudadana programada a las 20.00 horas en la plaza del Pilar.

Con estas iniciativas que quiere trasladar la solidaridad al pueblo ceutí después de que hace un mes más de 72.000 inmigrantes entraran de forma irregular, de los que según últimos datos facilitados por el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, serían 5.000 los inmigrantes que todavía continúan, así como 1.500 los menores de edad, en una ciudad de algo más de 83.000 habitantes.

El portavoz del Gobierno de Zaragoza, Víctor Serrano, ha destacado el carácter simbólico y muy expresivo del lema "Ceuta somos todos", con el que se quiere trasladar el "compromiso y apoyo inequívoco de todos los pueblos y todas las ciudades de España", ya que la iniciativa está impulsada por la Federación Española de Municipios de Provincias (FEMP).

"Nosotros, desde Zaragoza, de manera muy especial estamos con Ceuta y con todos sus ciudadanos ante la situación de presión migratoria excepcional que están viviendo y que ha sido instrumentalizada, con una clara intención, de meter presión y que merece una respuesta firme del Estado y el compromiso firme tanto del Gobierno de España como de la Unión Europea", ha instado Serrano.

También, estos actos, suponen un "reconocimiento cívico", de agradecimiento al "ejemplar" comportamiento de los ceutíes, que "desde la responsabilidad, la solidaridad y la serenidad, pese a la dificilísima situación que están viviendo, están siendo un ejemplo para el resto de España".

CONCENTRACIÓN

Asimismo, se busca expresar la gratitud de Zaragoza con los profesionales sanitarios, con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con las Fuerzas Armadas, con los servicios sociales y con otras entidades que están trabajando para intentar paliar y resolver esta situación de emergencia.

En la línea con el texto aprobado por la FEMP este miércoles se pide a los ciudadanos que salgan a la calle para decir que hace falta una financiación extraordinaria después de los "cuantiosísimos daños también económicos" que está sufriendo Ceuta ante cosas tan tangibles como que muchos de sus comercios no pueden abrir en condiciones de normalidad o que el turismo "directamente desapareció durante todo el mes de agosto", ha lamentado Serrano.

En este sentido el documento institucional apelar a esta cuestión como también los hace al reconocimiento de los Derechos Humanos y a la dignidad de las personas.

Tras esta exposición, Serrano ha trasladado, en nombre del Gobierno de nuestra ciudad, la invitación a todos los zaragozanos para que este miércoles a las 20.00 horas en la plaza del Pilar se sumen a esta concentración "pacífica, institucional y municipalista de todos los ayuntamientos de España para que el pueblo ceutí pueda palpar y ver el afecto, cariño y solidaridad que le trasladamos desde el conjunto de España".

"El pueblo de Zaragoza, un pueblo siempre solidario y siempre atento con quienes más sufren, va a saber responder a este llamamiento que nace de la unión y del compromiso de todos los municipios de España con el pueblo ceutí", ha remarcado para recordar que la fecha elegida coincide con el Día de Ceuta.

EN CONTACTO

Serrano ha informado de que la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha contactado con la Ciudad Autónoma de Ceuta para ponerse a disposición y ofrecer de cualquier tipo de ayuda. "Como siempre ha sido Zaragoza es un pueblo solidario y por supuesto los ceutíes han tenido ocasión de saber que Zaragoza es una de las ciudades que se ha puesto a disposición para aquello que se pudiera requerir".

No obstante, ha indicado que desde la instituciones de Ceuta, hasta la fecha, no han requerido nada en concreto, pero "sí que sabe de nuestro apoyo y de que sabemos estar en situaciones como hemos sabido estar en la dana o en otras situaciones difíciles del país".

Con respecto a la ayuda económica ha precisado que una de las cosas que van a reclamar los ayuntamientos de toda España es que "sea el Gobierno central quien dote presupuestaria y económicamente a los vecinos de Ceuta de las ayudas necesarias para resarcirles de la situación que están viviendo y también para paliar y prevenir cualquier tipo de daño".

Por ello, ha dejado claro que "no corresponde, en este momento, valorar al Ayuntamiento de Zaragoza esta cuestión, pero si se plantea en conjunto con respecto a los municipios en toda España, el Ayuntamiento de Zaragoza sabrá ser solidario como ha sabido serlo siempre", ha aseverado.

EN PARALELO

Sobre la concentración convocada por la Coordinadora Antifascista a la misma hora, pero en la zona del Paraninfo, con el lema "Paremos los pies al racismo", Serrano ha dicho que "es una pena que la extrema izquierda, como siempre, se ponga del lado de cualquiera que no sea español y de cualquiera que no represente los valores de una democracia, como son el respeto, la solidaridad, y también el ser antirracista, pero cuando no se utiliza de manera espuria".

En rueda de prensa, Serrano ha comentado que "asociar racismo a la situación que está viviendo Ceuta es no conocer la realidad, querer ocultarla y tergiversarla, además de utilizarla de manera artera".

"Si por parar al racismo quienes han convocado esa manifestación están insinuando que el pueblo de Ceuta es un pueblo racista o que ha dado una respuesta racista ante una invasión, no puedo estar más lejos de ese planteamiento porque el pueblo de Ceuta y los ceutíes, si algo son, es un ejemplo de integración y de solidaridad", ha zanjado.