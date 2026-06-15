El Gobierno de Zaragoza cree "inaceptables" las críticas de algunos colectivos a las decisiones técnicas del arbolado

Riesgo alto detectado en varios pinos de la calle Pedro Cerbuna que obligará a sustituirlos por otras especies - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Zaragoza ha calificado de "inaceptable" que determinados colectivos, bajo la premisa del ecologismo pero con "claro objetivo electoralista", cuestionen decisiones adoptadas por técnicos del Ayuntamiento, exclusivamente con criterios de seguridad y basadas en informes especializados sobre el arbolado.

En concreto, se ha referido a los árboles, cuya retirada se lleva a cabo en el entorno de la calle Pedro Cerbuna, en el distrito Universidad, porque presentan "afecciones" que supondrían un "riesgo" para la seguridad de los peatones, los vecinos y los vehículos que transitarían diariamente por la zona, además de los propios trabajadores que realizan las obras.

Ante esta situación, la obligación de cualquier administración responsable es "actuar para prevenir" posibles accidentes y "garantizar" la seguridad de las personas.

Desde el Gobierno de la ciudad se ha querido dejar claro que "no se quitan árboles por capricho, sino por seguridad". Los "presuntos expertos" en arbolado deberían saber que, concretamente los pinos, tienen comprometida su estabilidad en el medio urbano cuando pasan determinados años, ya que es "imposible" que sus raíces se desarrollen del mismo modo que en medio natural --son más pequeñas que las copas y el peligro de caída es alto--.

Desde hace años, los pinos inestables se retiran de las calles de Zaragoza y de todas las ciudades, pero son sustituidos por árboles más adecuados a las posibilidades que brinda la ciudad, donde tienen que convivir con las diferentes infraestructuras urbanas.

COMPARACIÓN CON LA IZQUIERDA

"Este Gobierno dista mucho del último de izquierdas que protagonizó Zaragoza en Común y que reconocía que las constantes caídas de árboles durante las tormentas no eran un problema urgente" y que no podía poner en marcha un plan porque "había falta de mecanismos" para controlar el arbolado, han comparado.

Asimismo, han considerado que resulta "especialmente irresponsable y temerario" que algunos pretendan defender la permanencia de ejemplares que los técnicos han identificado como potencialmente peligrosos.

"La seguridad de los zaragozanos no puede convertirse en objeto de demagogia política ni de campañas basadas en la desinformación", han dejado claro desde el Gobierno de la ciudad.

Además, "sorprende" el silencio que mantuvieron muchos de estos colectivos cuando gobiernos anteriores promovieron actuaciones que supusieron la desaparición de numerosos árboles en distintos puntos de la ciudad.

"Poco se les escuchó cuando las obras del tranvía provocaron graves afecciones sobre el arbolado de avenidas como César Augusto o cuando se produjeron importantes talas en zonas como la Gran Vía. Entonces no hubo protestas, ni campañas, ni denuncias públicas con la intensidad que ahora pretenden exhibir", han esgrimido.

"DEJAR DE MENTIR"

Por ello, han pedido a quienes están difundiendo informaciones "falsas" que "dejen de mentir" a los ciudadanos. Este Gobierno municipal está impulsando una política de incremento del patrimonio verde de Zaragoza "sin precedentes", con la plantación de decenas de miles de árboles y nuevos espacios verdes que "superan ampliamente las cifras alcanzadas por los gobiernos de izquierdas", han comparado.

También les han exigido que "abandonen" los bulos y las cifras "manipuladas" con las que "intentan alarmar" a la ciudadanía. Las "auténticas talas masivas" se produjeron durante la ejecución del eje del tranvía y otras actuaciones "impulsadas por la izquierda, sin que entonces buena parte de estos colectivos mostraran la misma preocupación que manifiestan ahora", les han indicado.

"Frente a la demagogia, este Gobierno seguirá actuando con responsabilidad, atendiendo a criterios técnicos y priorizando siempre la seguridad de las personas y la mejora del patrimonio verde de la ciudad", han defendido.

De hecho, es el momento que más árboles se han plantado en alcorques vacíos, además del Bosque de los Zaragozanos, que este tipo de colectivos critican, "pero en su hipocresía defienden con los Parques de Venecia, siendo el modelo similar, aunque ajustado al siglo XXI en el punto de vista de la ordenación".

Asimismo, desde el Gobierno municipal han pedido a las asociaciones y partidos políticos que "respeten" el trabajo de los trabajadores públicos.