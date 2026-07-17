El Gobierno de Zaragoza hará un requerimiento formal a la DPZ para que pague 3,89 millones pendientes

El consejero municipal de Participación Ciudadana y Régimen Interior del Ayuntamiento de Zaragoza, Alfonso Mendoza - MIGUEL GRACIA

ZARAGOZA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Zaragoza ha aprobado formular un requerimiento formal a la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) para que transfiera los 3.990.000 euros correspondientes a la cuarta anualidad del Convenio de Colaboración entre ambas instituciones, que debería haber sido abonado en el año 2024. Dicho requerimiento hace referencia al apartado 3 de la cláusulas sexta del acuerdo, que no ha sido cumplida y que ha generado un agravio económico a las arcas municipales.

El consejero municipal de Participación Ciudadana y Régimen Interior del Ayuntamiento de Zaragoza, Alfonso Mendoza, ha explicado que "lo único que persigue el Gobierno de Zaragoza es que la Diputación de Zaragoza consigne en el crédito para este pago y lo haga a la mayor brevedad, puesto que es lo acordado y el extremo incumplido por la institución provincial. La reclamación municipal --ha dicho-- tiene un mes de plazo para ser respondida".

En el caso de que no se haga este abono, los servicios jurídicos municipales estudiarán la posibilidad de interponer un recurso contencioso-administrativo contra la "inactividad" de la DPZ por el incumplimiento del convenio con el Ayuntamiento.

INVERSIONES EN BARRIOS RURALES

Tal y como se ha explicado este miércoles, el Ayuntamiento de Zaragoza ha acreditado la ejecución del cien por cien de los fondos transferidos por la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) para actuaciones en los barrios rurales y rechaza las acusaciones de incumplimiento formuladas por la institución provincial.

El convenio entre ambas instituciones contemplaba una aportación de 16 millones de euros, de los que doce estaban destinados a inversiones en los barrios rurales.

Sin embargo, la DPZ no transfirió los cuatro millones correspondientes a 2024, por lo que la cantidad efectivamente disponible quedó reducida a ocho millones. Frente a esa cifra, el Ayuntamiento ha ejecutado 8,1 millones de euros, entre actuaciones pendientes del convenio anterior y nuevas obras.

El Consistorio de Zaragoza ha justificado todas las anualidades recibidas, pero no pudo acreditar la de 2024 porque nunca se produjo el ingreso comprometido. La falta de esos recursos impidió ejecutar proyectos previstos en barrios como Montañana o Juslibol, ha argumentado Mendoza.

El Ayuntamiento reitera su disposición a participar en la Comisión de Seguimiento, aportar toda la documentación acreditativa y negociar un nuevo convenio que garantice inversiones estables en los catorce barrios rurales, pero reclama que la colaboración institucional se base en el diálogo, la lealtad y el respeto a los compromisos adquiridos.