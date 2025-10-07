El Gobierno de Zaragoza insiste en que las ordenanzas fiscales subirán sólo un 2,8% de media

ZARAGOZA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El equipo de gobierno municipal ha respondido a ZeC que el proyecto de ordenanzas fiscales plantea una actualización ponderada de los ingresos del 2,8% de acuerdo al IPC, que es el valor medio para un hogar promedio de tres personas, aunque este parámetro puede variar en función de otros como la renta, el consumo o el número de personas que habitan en una vivienda, en el caso de las tasas medioambientales.

La consejera de Hacienda y Fondos Europeos, Blanca Solans, ha reprochado que "ZeC desconozca que la tasa de agua tiene un tipo fijo y uno variable, por lo que nunca podemos hablar de una actualización lineal, sino de carácter progresivo".

"Es muy lamentable que ZeC pretenda silenciar que muchas familias van a ver actualizadas sus tasas en porcentajes inferiores al 2,8% del IPC, especialmente aquellas con pocos recursos o quienes tengan consumos más bajos. Hablamos siempre, por tanto, de una media ponderada, siguiendo los métodos de cálculo utilizados desde hace décadas en la gestión de las tasas municipales y que, por lo visto, ZeC ignora", ha añadido.

En un hogar medio, la actualización del 2,8% equivale a 5,61 euros anuales en el caso de las tasas de abastecimiento y saneamiento de agua y de 2,80 euros anuales por la tasa de recogida y tratamiento de residuos. Es decir, un total de 8,41 euros al año entre ambas tasas.

"El ejemplo que ha puesto ZEC, con una actualización del 3,2%, equivaldría a 1 euro más por año en un hogar medio de tres personas", ha expuesto la consejera.

Además, el Gobierno municipal mantiene su compromiso con el retorno de la inversión de estas tasas medioambientales para seguir mejorando los servicios municipales de agua y de recogida y tratamiento de residuos. En los últimos dos años, el Ayuntamiento de Zaragoza ha ejecutado inversiones por valor de 29 millones de euros para mejorar la red de abastecimiento de agua potable y de 7 millones en la optimización de la gestión integral de los residuos.

CONGELACIÓN DE IMPUESTOS

Por otro lado, el equipo de gobierno ha reiterado que el proyecto de ordenanzas fiscales de 2026 mantiene a Zaragoza como una de las ciudades españolas con menor presión fiscal, con el IBI en el mínimo legal --0,4--, y con bonificaciones que fomentan la actividad económica y la creación de empleo.

Así, el Gobierno de la ciudad "sigue apostando por una política de mínima intervención fiscal en la vida de los ciudadanos para promover la libertad económica y facilitar la generación de riqueza y de puestos de trabajo".

A ello han sumado otras mejoras incluidas en el proyecto deo rdenanzas, como la extensión a bares y restaurantes de las bonificaciones fiscales en el IBI para locales afectados por obras en la vía pública; o la reducción del 50% en el ICIO a todas las comunidades de propietarios que, de acuerdo a la Inspección Técnica de Edificios, deban realizar reformas en sus instalaciones.