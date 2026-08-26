El Gobierno de Zaragoza lamenta que el PSOE haya convertido a la Nueva Romareda en una "trinchera ficticia"

Archivo - Evolución de las obras del futuro estadio Ibercaja Romareda, en Zaragoza, que será sede del Mundial 2030 - PEDRO GONZALEZ - Archivo

ZARAGOZA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Zaragoza ha lamentado, una vez más, la "evidente obsesión que el grupo municipal socialista ha desarrollado hacia el proyecto de la Nueva Romareda. "En lugar de ejercer una oposición constructiva y trabajar por el futuro de los zaragozanos, el PSOE ha decidido convertir un proyecto estratégico e ilusionante para la ciudad en una trinchera ficticia y partidista, demostrando una preocupante falta de proyecto propio para la capital aragonesa".

La Nueva Romareda no es el capricho de un gobierno, es una necesidad histórica de la ciudad y una pieza clave para consolidar a Zaragoza como sede del Mundial 2030, ha precisado el Gobierno de la ciudad. "La obsesión del PSOE por torpedear este proyecto demuestra que prefieren que a Zaragoza le vaya mal si creen que con ello pueden obtener algún rédito electoral", han criticado.

"Mientras este Gobierno municipal trabaja para desatascar proyectos que llevaban décadas guardados en un cajón, buscando fórmulas de financiación viables y atrayendo inversión, la única propuesta del partido socialista es el no a todo", han comparado.

Según el Gobierno de Zaragoza, la "fijación" del PSOE con el estadio de fútbol es una "cortina de humo para ocultar que carecen de un modelo de ciudad alternativo".

Un equipamiento de esta magnitud es un motor de desarrollo económico, creación de empleo y revitalización urbana, han descrito para dejar claro que Zaragoza no va a detener su avance por el "ruido político de quienes se han instalado en la crítica destructiva permanente2.

El Gobierno municipal ha solicitado al PSOE que "abandone" esta actitud de "confrontación constante", que deje de "poner palos en las ruedas al progreso de la ciudad y que, por una vez, se ponga del lado de los intereses de Zaragoza y de los zaragozanos".

Las cuentas de la Sociedad La Nueva Romareda, como bien han indicado los concejales socialistas, son públicas y accesibles, además de pasar todos los controles públicos exigidos, en los que no se ha encontrado ninguno de los grandes desastres que llevan anunciando los socialistas desde que nació el proyecto, han indicado.

Finalmente, respecto a los contratos de naming rights y de arrendamiento, se ha dado cuenta en todo momento, ha zanjado el Gobierno de Zaragoza: