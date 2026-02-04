Goikoetxea (Podemos): "No hay que dejar que nadie venga a hacernos retroceder a las cavernas"

La candidata de Podemos-Alianza Verde a la Presidencia del Gobierno de Aragón, María Goikoechea, y el exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, durante un mitin celebrado en Zaragoza. - Ramón Comet - Europa Press

ZARAGOZA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Podemos-Alianza Verde a la Presidencia del Gobierno de Aragón, María Goikoetxea, ha manifestado que "lo que tenemos enfrente es el fascismo otra vez y, por tanto, nuestra tarea política más importante es no reblar, estar de frente, no dar ni un paso atrás ni para coger carrerilla, no dejar que nadie venga a hacernos retroceder a las cavernas y que nos puedan matar por lo que pensamos".

Goikoetxea ha participado en un mitin en Zaragoza, junto al director de Canal Red, Pablo Iglesias. La candidata ha recordado al periodista Carlos Hernández, comprometido con la memoria histórica, que ha fallecido en Huesca: "Creo que es importante que en los tiempos en los que estamos recordemos a esas personas valientes que hacen divulgación de la importancia de la memoria democrática y que defienden que hablar de lo que sucedió en este país durante el franquismo no es reabrir heridas, que es hacer mejor calidad democrática, que es fundamental que no olvidemos que lo que hoy tenemos ha costado mucho esfuerzo, mucha valentía".

Ha resaltado que las desigualdades son cada vez más grandes y "hacen que los ricos sean cada vez más ricos y que las personas empobrecidas cada vez lo estén más, lo que significa es que tenemos un sistema injusto que no funciona y que evidencia que existe esa posibilidad de cambio, y es ahí donde la ultraderecha se aprovecha para proponer soluciones populistas que no solucionan la vida más que de unos poquitos que casualmente son los que torturaban y los que trabajaban para que las personas que estaban esforzándose por la democracia no pudieran conseguirla".

Para Goikoetxea, "el miedo no es malo, el miedo es humano y todas y todos tenemos miedo en algunos momentos de nuestras vidas, pero el problema es que la extrema derecha utiliza ese miedo como motor político y nos hacen creer cosas que no son verdaderas". En este sentido, ha puesto como ejemplo que "nunca nos va a pasar que vayamos a comprar el pan y nos ocupen la casa, que no tenemos; no va a pasar tampoco que las mujeres trans vayan a invadir todos los deportes femeninos".

El problema estriba en que "ya no debatimos sobre propuestas, sobre cómo ampliar los derechos de las mujeres, ya debatimos si la violencia de género existe o no, si el aborto sí o no. Hemos retrocedido, nos quieren hacer retroceder más a los marcos ideológicos de la extrema derecha, nutridos por el miedo, el miedo y la incertidumbre".

La cabeza de lista de Podemos ha apuntado que "mal que les pese a las que se creen las reinas de la mañana en la tele, no nos ocupan la casa y el verdadero problema son los fondos buitre, que están comprando nuestras viviendas, echando a los vecinos y a las vecinas y que son los que nos roban en nuestra cara. Por eso es importante que en esta campaña, y siempre, defendamos lo que nosotros consideramos que es justo".

Así, ha agregado que "lo que consideramos justo es que todas las personas tengan derechos, que da igual donde vivas, que da igual cuál sea tu código postal, que da igual de dónde vengas, que nadie te debe de señalar y que tienes que tener todos tus derechos cubiertos. Y nosotros lo decimos con orgullo, con valentía y con la certeza de que ese Aragón es posible teniendo un Podemos que plante cara a los poderosos".

Goikoetxea ha hecho referencia al rechazo de su formación al Clúster del Maestrazgo. "Nosotros vamos a poner una denuncia, nos tiemblan las piernas porque se están cargando nuestros paisajes, expoliando nuestros recursos naturales. Es un modelo especulativo que solo sirve para que los de siempre sigan teniendo más y nosotras pongamos los recursos naturales, la mano de obra barata, que vacíen nuestros pueblos, que vacíen nuestros recursos, que no generen empleo de calidad. Si es que la ecuación es muy clara. Nosotras ponemos el medio natural, ellos se forran con nuestra energía y nos dejan en el territorio zanjas, hormigón, molinos, pero empleo, cero".

La candidata ha subrayado que "Podemos lo que defiende es el sentido común de verdad, el sentido común que tiene que ver con la vida, y vamos a trabajar como dice Irene Montero para que las personas que no conocemos de nada tengan lo mismo que las personas que más queremos y ese es nuestro valor fundamental".

Ha hecho gala de que Podemos "no tiene ni un caso de corrupción, llevamos once años con responsabilidades municipales, autonómicas y estatales y, por mucho que han intentado crear casos falsos, tenemos cero casos de corrupción, cada campaña la levantamos con el dinero de nuestros militantes, no le debemos nada a nadie y eso nos hace tener las manos libres para que cuando estemos en el Gobierno de Aragón, cuando estemos en las Cortes de Aragón poder decir no, no, no, por aquí no, tú no me mandas".

POLÍTICAS BASADAS EN RECORTES

María Goikoetxea ha argumentado que "lo que hemos visto a lo largo de estos dos años de desgobierno del señor Azcón, con la ayuda de Vox, porque al final han implementado las mismas políticas, son unas políticas basadas en los recortes, en la privatización, y otra vez siempre con la misma ecuación, con el dinero de todos a favorecer a unos pocos, con el dinero de todos a favorecer a unos pocos. Ha habido un abandono de los servicios públicos".

La candidata ha espetado que "con el dinero que nos hemos gastado en facilitar la construcción del Hospital Quirón, el señor Azcón podría haber hecho el centro de salud que le niegan a los vecinos de Rosales del Canal, podría haber aumentado la sanidad rural".

"Si hablamos de la educación, tenemos a la comunidad educativa echada a la calle para decir que el dinero público tiene que ir a la educación pública, que el dinero de todas es para los recursos de todas y no para hacer conciertos con la Iglesia Católica o con quien el señor Azcón considere".

ES POSIBLE

La candidata ha indicado que "nos quieren desesperanzados, resignados, con los hombros caídos y nosotras lo que ofrecemos es la esperanza, la integridad, la honestidad de decir que sí se puede y que sí que vamos a poder seguir avanzando en derechos. Derechos para todas, para todos, para todos, le pese a quien le pese".

Goikoetxea ha asegurado que "ese Aragón que soñamos es posible. Os animo a que salgamos a la calle con orgullo de ser quien somos porque no hay mayor valor que defender lo común".



