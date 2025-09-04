Goya y su obra inician un viaje por Aragón con una exposición itinerante de Fundación Ibercaja

ZARAGOZA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Fundación Ibercaja impulsa la exposición itinerante 'Goya, un museo en movimiento', una muestra inmersiva que une arte, territorio y tecnología y que va a recorrer 14 localidades aragonesas con una primera parada en Calatayud (Zaragoza), donde puede visitarse desde este jueves, 4 de septiembre.

La muestra se ha inaugurado este miércoles por parte de Fundación Ibercaja y el Ayuntamiento de Calatayud, contó con la presencia del alcalde de la localidad, José Manuel Aranda; la jefa de Cultura de Fundación Ibercaja, Mayte Ciriza; la directora del Museo Goya, May Forcén, y la comisaria, Myriam Monterde.

La exposición inmersiva permite contemplar, fuera del Museo Goya, en Zaragoza, una cuidada selección de imágenes de gran calidad de diferentes grabados y pinturas emblemáticas de Francisco de Goya, así como obras de otros artistas aragoneses como Antonio Saura o Francisco Pradilla, que forman parte del fondo patrimonial de Fundación Ibercaja.

La particularidad de la exposición es que las obras de arte se unen a la innovación de las animaciones generadas por la inteligencia artificial (IA) en cada una de ellas.

Además de un panel que nos introduce a la historia del edificio donde se encuentra el Museo Goya, el elemento principal de la muestra son las seis obras y los grabados de Francisco de Goya que cuentan con una detallada y completa explicación.

RECORRIDO POR LA MUESTRA

La experiencia de la exposición permitirá contemplar de una forma diferente seis obras de grandes artistas aragoneses: 'Autorretrato, Retrato de Félix de Azara y Perera' y 'Adoración del nombre de Dios por los ángeles', de Francisco de Goya; 'Virgen entronizada con el niño y rodeada de ángeles músicos', de Blasco de Grañén; 'Retrato de la Marquesa de Encinares', y 'Manda', de Antonio Saura.

Todas estas obras pasan de ser estáticas a dinámicas gracias a los movimientos y animaciones que adquieren los personajes en esta exposición.

De esta forma, la contemplación de las obras se convierte en una experiencia multisensorial que involucra a los visitantes, quienes podrán explorar las obras a través del audio, los efectos visuales y las pantallas táctiles.

Los visitantes podrán descubrir 'El triunfo de Baco', 'Capricho 43', 'El sueño de la razón produce monstruos', 'Desastre 44: Yo lo vi', 'Tauromaquia 33', 'La desgraciada muerte de Pepe Illo en la plaza de Madrid', 'Disparate' y 'La lealtad y Diversión en España'.

El recorrido a través de la muestra se completa con un panel explicativo y didáctico a través de la historia y la colección del Museo Goya.

Esta exposición se ha contemplado con el objetivo de acercar el arte a todos los públicos fuera del espacio donde se encuentran habitualmente, una apuesta más de Fundación Ibercaja para llegar y conectar con todo el territorio.