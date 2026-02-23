Grañén amplía la red de desfibriladores y dota de este recurso a todas las pedanías

La inversión realizada ronda los 4.000 euros y ha sido financiada por la Diputación Provincial de Huesca. - AYUNTAMIENTO DE GRAÑÉN

GRAÑÉN (HUESCA), 23 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Grañén ha completado la instalación de cuatro nuevos equipos de desfibrilación externa automática (DEA) en distintos puntos del término municipal, con el fin de hacer llegar este recurso esencial al conjunto del municipio, incluyendo sus pedanías.

Los nuevos desfibriladores se han ubicado en el campo de fútbol de Grañén y en las localidades de Callén, Fraella y Curbe, reforzando la capacidad de respuesta ante una posible emergencia médica. Con esta actuación, queda cubierto el conjunto del municipio, ya que este recurso ya estaba presente en Montesusín.

La inversión realizada ronda los 4.000 euros y ha sido financiada por la Diputación Provincial de Huesca, dentro de su línea de apoyo a los ayuntamientos para la mejora de la seguridad y la atención ante emergencias. Desde el consistorio destacan la importancia de acercar este tipo de recursos al medio rural y garantizar la igualdad de acceso a servicios básicos con independencia del lugar de residencia.

El alcalde de Grañén, Carlos Sampériz, ha subrayado que "la rapidez de actuación es clave en una emergencia cardíaca, y disponer de un desfibrilador cercano puede marcar la diferencia. Nuestro objetivo era que este recurso llegara a todas las pedanías del municipio", ha añadido.

Los dispositivos están diseñados para ser utilizados por cualquier persona, ya que ofrecen instrucciones de voz claras y guiadas durante todo el proceso. No obstante, el Ayuntamiento ha anunciado que se pondrá en marcha formación abierta al conjunto de la población, con el fin de mejorar el conocimiento y la confianza de los vecinos y vecinas en el uso de estos equipos.