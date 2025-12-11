Un grupo de 6 buzos trabaja en los desagües de fondo de la presa de El Grado (Huesca) - CHE

HUESCA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de 6 buzos trabaja en los desagües de fondo de la presa de El Grado (Huesca), después de que la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) --adscrita al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) iniciara en noviembre los trabajos para solventar un problema técnico en las compuertas detectado en 2016.

Esta circunstancia obligó a realizar una obra en el túnel izquierdo del citado desagüe, para que funcionara correctamente. Estos mismos trabajos se están ya acometiendo en el túnel derecho, para cumplir con la vigente normativa de seguridad de presas.

El adjunto al director técnico de la CHE y director de los trabajos, Raimundo Lafuente, ha explicado que en 2017, "mediante una obra de emergencia, se arregló el desagüe izquierdo y ahora se está trabajando en el desagüe derecho".

Se han publicado las Normas Técnicas de Seguridad de Presas, en 2021, que obligan a tener todos los vertederos y desagües hábiles en cualquier circunstancia. Al mismo tiempo, es necesario mantener agua en el embalse para satisfacer los usos, de modo que los buzos, bajando a 50 metros, colocan estos escudos protectores "aguas arriba de la cámara de compuertas, para poder trabajar en seco a lo largo de toda la cámara de compuertas. Colocados los escudos se va a trabajar en dos galerías con dos desagües cada una de ellas. Y en cada tubería, tres compuertas en serie", ha relatado.

De estas compuertas, las que se encuentran aguas arriba se anulan y retiran, las de aguas abajo se reparan y las que estaban en medio se sustituyen por unas nuevas. Una vez colocadas las nuevas compuertas hay que blindar los conductos y cubrir de hormigón el conjunto.

USO DE LAMINACIÓN

El desagüe de fondo se utiliza, sobre todo, para laminar las avenidas en el río Cinca de forma más eficiente. En otoño de 2024 se adjudicaron las obras para volver a poner en correcto funcionamiento el túnel derecho, con una inversión de 4,8 millones de euros y un plazo de ejecución estimado de 18 meses.

Sin embargo, ese otoño de 2024, las sucesivas crecidas en el río Cinca obligaron al sistema El Grado-Mediano a laminar las avenidas. Circunstancia que volvió a repetirse a final de 2024 y durante los primeros meses de 2025.

En primavera y verano, la obra tampoco pudo acometerse, ya que se está en plena campaña de regadío y los usuarios requieren de toda el agua disponible en el sistema El Grado- Mediano.

EBRO SOSTENIBLE

Esta actuación forma parte del eje 5 de la estrategia Ebro Sostenible: "garantía de los suministros esenciales". Siendo el resto de los ejes: "mejora del conocimiento" (eje 1), "mejora general de la gestión" (eje 2), "alcanzar el buen estado de las masas de agua" (eje 3), y "renovación de la dinámica fluvial" (eje 4).