El grupo de rock Tako y la Federación Aragonesa de Solidaridad recibirán la Medalla de Santa Isabel de la DPZ

Vox se desmarca e impide la unanimidad porque no comparte la actividad de la FAS

ZARAGOZA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) reconocerá con la Medalla de Oro de Santa Isabel, Infanta de Aragón y Reina de Portugal, al grupo de rock ejeano Tako y a la Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS).

Una vez escuchada Junta de Portavoces, y según el Reglamento de concesión de medallas, el presidente, Juan Antonio Sánchez Quero, ha elevado al Pleno esta propuesta que ha sido aprobada este miércoles con el voto favorable de todos los grupos salvo Vox, que se ha abstenido.

Como es tradición, las medallas se entregarán el 4 de julio, coincidiendo con la festividad de Santa Isabel de Portugal, patrona de la provincia y de la DPZ.

Con estos galardones, la DPZ reconoce a aquellas personas, colectivos o entidades públicas o privadas que se hayan distinguido por sus excepcionales acciones, méritos o por los relevantes servicios culturales, científicos, sociales o políticos prestados en favor de los intereses generales de todos los habitantes de la provincia de Zaragoza.

El presidente de la Diputación de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, ha declarado que está muy orgulloso de poder conceder las medallas de oro de Santa Isabel de Portugal de 2025 a Tako, un grupo de rock ejeano, que, desde hace cuarenta años, llevan tocando por España y Latinoamérica llevando el sonido de las Cinco Villas con "letras comprometidas y sonido rebelde"; y también a la FAS, que engloba 50 ONGs de la comunidad autónoma y que, desde hace treinta años, "llevan luchando por las personas que peor lo están pasando defendiendo la libertad, la igualdad, la justicia social y la solidaridad que caracterizan a nuestra provincia".

No obstante, no ha sido posible la unanimidad, como es tradicional en estas concesiones, ya que el portavoz de Vox, Carlos Rodrigo, ha rechazado el reconocimiento a la FAS por no compartir sus planteamientos, sus actividades ni su enfoque, que no se ajustan a "la visión y los principios" que defiende la formación. Por tanto, ha considerado que "lo más coherente y respetuoso" era la abstención.

"No pensaba que iban a ser tan sectarios", ha respondido Sánchez Quero, quien ha ensalzado la labor de la FAS como interlocutor entre las entidades sociales y las administraciones públicas en la ayuda a "quienes peor lo están pasando".

LOS PREMIADOS

La FAS una entidad de ámbito autonómico que agrupa actualmente a 58 ONG y colectivos vinculados a la cooperación al desarrollo. Fundada en 1994, actúa como punto de referencia y principal interlocutor entre la sociedad aragonesa y las administraciones públicas en esta materia.

La entidad cuenta, entre otras distinciones, con la Medalla al Mérito Social, concedida por el Gobierno de Aragón; Hija Predilecta de Zaragoza; o 'Estrella de Europa', otorgada en mayo de 2016 por el Ayuntamiento de Zaragoza, en reconocimiento a su labor en defensa de los valores europeos.

El grupo musical Tako, originario de Ejea de los Caballeros, nace en 1984 y se ha consolidado como una de las formaciones aragonesas más prolíficas.

Con veinte discos publicados y giras tanto nacionales como internacionales, destaca por su rock urbano con letras de fuerte contenido político y social.